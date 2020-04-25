Звезды "ДНК- шоу": Кузьмин открестился от "ребенка" Пугачевой, а Еремеев доказал, что он сын "Карлсона"

Это праздник из новых. Отмечают его у нас в стране всего лет десять. Особенно он популярен на телевидении. В «ящике» его празднуют гораздо чаще – иногда по несколько раз в неделю. На НТВ есть целая передача, ему посвященная. С очень смешными темами: «опять не знает от кого родила». Или: «муж потребовал от жены тест ДНК, чтобы понять кто он: многодетный отец или великолепный рогоносец».

Но это хохмы для зрителей. В основном ДНК-тест (Дезоксирибонуклеи новая кислота – молекула, хранящая биологическую информацию в виде генетического кода) люди проходят, чтобы решить имущественный вопрос. «Кому достанется квартира в Подмосковье» - и есть главный мотив для прохождения теста.

Немало представителей шоу-бизнеса, всякого рода знаменитости и их потенциальные потомки сдавали ДНК-тест.

Самая громкая история была в семье актера Спартака Мишулина. Три года назад в одном из интервью до того мало кому известный актер Тимур Еремеев заявил, что он внебрачный сын легендарного Карлсона. И внешне вроде бы похож. По версии Тимура, у Спартака Мишулина были романтические отношения с его мамой. Тимур не претендовал на наследство Мишулина. Ему было важно доказать родственные связи. После этого единственная дочь Мишулина - Карина подала иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации своего умершего отца. Конфликт могла разрешить ДНК-экспертиза, которая и доказала, что степень родства Спартака Мишулина и Тимура Еремеева - 99,9%. То есть Тимур является биологическим сыном популярного актера. Правда на этом скандал не закончился, он еще долго полыхал в телеэфирах.

Сейчас принято делать настоящее шоу из объявления результатов ДНК-теста. Так было и с Фрейей Зильбер – бывшей возлюбленной Макара Касаткина (внук актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной). Фрейя в течение полугода ходила на ток-шоу и страстно доказывала, что родила от Макара сына. Макар хладнокровно отказывался от отцовства. Но ДНК-тест подтвердил, что маленький Марк действительно его сын. После этого мама Макара - Мария Шукшина предложила Фрейе финансовую помощь и даже готова была воспитывать внука. Сейчас, если судить по Инстаграму Марии, малыш довольно часто проводит с ней время.

Звезда серила «Кадетство» и «Кремлевские курсанты» актер Александр Головин тоже попал в историю. В телеэфире программы «Пусть говорят» гример Светлана Белогурова объявила на весь белый свет, что родила от Головина дочку. И рассказала, как было дело. Они познакомились на съемках фильма «Женщины против мужчин: Крымские каникулы». Светлана подрабатывала на площадке гримёром. Завязался роман, Светлана забеременела. А вот Головин поступил не по-мужски – отказался помогать ей и ребенку. Поэтому Светлане пришлось обратиться в суд с требованием установления отцовства. Она настояла на проведении генетической экспертизы. Щелковский суд Московской области признал Головина отцом ребёнка Светланы на основании ДНК-теста и присудил выплачивать алименты.

Певец Вадим Казаченко и его бывшая жена Ольга Мартынова тоже герои многосерийного «мыла». В конце концов Казаченко надоело ходить на телешоу и спорить о том, кто является отцом маленького Филиппа. Он сам подал заявление на проведение ДНК-экспертизы и сам ее оплатил. Результаты теста подтвердили его отцовство на 99,9%". Вадим от ребенка не отказался и обещал всячески ему помогать.

После смерти народного артиста Бориса Химичева обнаружилась его внебрачная «дочь» - балерина Дарья Ганичева. Дарья уверяла, что не претендует на наследство актера, а просто хочет «доказать правду». Поскольку официальных детей у Химичева не было, ДНК-тест проводился между его братом и Дарьей. Вероятность родства - всего 74%. А этого мало для подтверждения, ситуация так и не прояснилась.

Среди звезды эстрады рекордсменом по количеству самозваных наследников, пожалуй, является певец Александр Серов. Кстати, он охотно соглашается на ДНК-экспертизу. Но на сегодняшний день у него по-прежнему только одна дочь – Мишель Серова.

В этом году сдавал ДНК-тест Андрей Григорьев-Аполлонов. Солист группы «Иванушки International» это сделал, чтобы узнать, он отец сына своей давней поклонницы Леси Сазыкиной (она заявила о тайном многолетнем романе со звездой) или другой мужчина.

Как и ожидал Андрей, результат генетической экспертизы оказался отрицательным.

Периодически героем ДНК-шоу становится музыкант Владимир Кузьмин, у которого тоже было немало женщина по всему свету. Время от времени его бывшие возлюбленные напоминают о себе и своих детях, похожих на Кузьмина «как две капли воды». Однажды даже пришла экс-жена музыканта, которая утверждала, что Алла Пугачева родила ребенка от Кузьмина, просто его… скрывает.