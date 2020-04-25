2020-04-25T18:08:55+03:00
Общество

Будут ли гореть торфяники рядом с Москвой летом 2020 года

Синоптики обещают очень теплое или даже жаркое лето 2020. Опасаться ли москвичам горящих торфяников?
Юлия СМИРНОВА
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Опасаться ли москвичам горящих торфяников?Опасаться ли москвичам горящих торфяников?Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сейчас все карты с прогнозами пожарной опасности в Московской области – оптимистичного зеленого цвета. Почему оптмистичного? Это значит, что все спокойно и тревожиться особо не о чем: опасность лесных пожаров, связанная с погодой, отсутствует (I класс) либо малая (II класс).

На 26 апреля лишь в лесничестве “Русский лес”, расположенном между Серпуховским и Ступинским районами, третий класс пожарной опасности – средняя.А что будет дальше? Гидрометцентр России обещает москвичам аномально теплый май, теплый июнь и июль. Август – жаркий, да еще и слишком сухой. Есть ли риск, что снова придется дышать смогом горящих торфяников, как в 2010-м?

Все подробности “КП” рассказал начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин:

- Апрель-2020 в Москве и области очень сухой – пока выпало лишь 60% осадков по сравнению с климатической нормой. И зима была малоснежная. Эти факторы настораживают. Но есть и плюс: в марте столице и Подмосковью досталось 150% месячной нормы влаги. Примерно такая же погода в соседних областях – Рязанской и Владимирской, где также есть потенциальная опасность пожаров на торфяниках.

Сейчас есть надежда на осадки, которые ждем на Первомай. Обильные дожди пройдут 1 и 2 мая в Москве и Подмосковье, Смоленской, Тульской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской областях. До 15% месячной нормы воды выльется за эти двое суток. В целом в первой декаде мая ситуация с лесными и торфяными пожарами не вызывает опасений. Ни в Московской области, ни на большей части Центрального федерального округа. А дальше – следим. Что будет летом и тем более в августе, сейчас спрогнозировать невозможно.

Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин: Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин:Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Что еще важно: в лесных пожарах виновата не только (и не столько) погода, но и сами люди. По данным “Авиалесоохраны” на 25 апреля, в Подмосковье и соседних регионах огня в лесу нет. Однако буквально накануне были потушены очаги в Московской и Смоленской областях. А в целом в России за прошлые сутки ликвидированы 174 лесных пожара, 87 продолжают полыхать.

- Очень серьезная ситуация в Сибири: это Кемеровская и Новосибирская области, Республика Алтай и Алтайский край, Иркутская область. Во многих уголках Сибири рекордная для апреля жара, под +30 градусов! Такое не всегда и летом бывает. Погода сухая, дефицит осадков. Пожароопасный период начался раньше, чем обычно. Площадь, пройденная пожарами на сегодняшний день, - больше 180 тысяч гектаров, - делится подробностями Юрий Варакин. - Причина возгораний - в основном человеческий фактор. Никаких сухих гроз нет, трава и лес сами не загораются. Люди на дачах либо еще где-то жгут сухую траву. В Новосибирской и Кемеровской областях уже очень много домов погорело в дачных поселках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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