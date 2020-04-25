2020-04-25T20:02:10+03:00
В мире

Медсестра родила в машине во время погони от полиции

Муж не стал останавливаться по требованию правоохранителей из-за приближающихся родов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Медсестра родила в машине, пока ее муж уходил от погони на скорости 145 км/чМедсестра родила в машине, пока ее муж уходил от погони на скорости 145 км/чФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Великобритании 40-летняя медсестра Мэри Хед родила в машине на скорости 145 км/ч, сообщает The Sun.

Когда у женщины начались схватки, муж Хобби Илиан обратился в клинику, но скорая помощь задерживалась, а схватки усиливались, и он решил отвезти жену самостоятельно, нарушая введённый в Великобритании карантин. Супруги были вынуждены взять с собой и старшую дочь Софи.

Полицейские обратили внимание на машину, потому что Хобби ехал слишком быстро. Они начали погоню, но Хобби не мог остановиться, потому что схватки у Мэри становились всё сильнее, и она уже могла родить в любой момент.

Не смотря на то, что Хобби летел уже со скоростью 145 км/ч, он всё же не успел в роддом, и их вторая дочь появилась на свет прямо в машине, а Хобби остановился только у дверей клиники.

Он вышел из машины, подняв руки, но полицейские не стали его наказывать, когда узнали, почему Хобби уезжал от них на большой скорости и не остановился по их требованию.

- Это просто чудо, что я смогла родить, пока мы гнали по дороге, - поделилась Мэри.

Муж Мэри летел в госпиталь, несмотря на преследование полиции, но не успел, и Мэри родила прямо в машине. Хобби остановился только у ворот клиники и вышел из машины, подняв руки вверх

Муж Мэри летел в госпиталь, несмотря на преследование полиции, но не успел, и Мэри родила прямо в машине. Хобби остановился только у ворот клиники и вышел из машины, подняв руки вверх

ИСТОЧНИК KP.RU

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