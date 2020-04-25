Медсестра родила в машине во время погони от полиции
В Великобритании 40-летняя медсестра Мэри Хед родила в машине на скорости 145 км/ч, сообщает The Sun.
Когда у женщины начались схватки, муж Хобби Илиан обратился в клинику, но скорая помощь задерживалась, а схватки усиливались, и он решил отвезти жену самостоятельно, нарушая введённый в Великобритании карантин. Супруги были вынуждены взять с собой и старшую дочь Софи.
Полицейские обратили внимание на машину, потому что Хобби ехал слишком быстро. Они начали погоню, но Хобби не мог остановиться, потому что схватки у Мэри становились всё сильнее, и она уже могла родить в любой момент.
Не смотря на то, что Хобби летел уже со скоростью 145 км/ч, он всё же не успел в роддом, и их вторая дочь появилась на свет прямо в машине, а Хобби остановился только у дверей клиники.
Он вышел из машины, подняв руки, но полицейские не стали его наказывать, когда узнали, почему Хобби уезжал от них на большой скорости и не остановился по их требованию.
- Это просто чудо, что я смогла родить, пока мы гнали по дороге, - поделилась Мэри.
Муж Мэри летел в госпиталь, несмотря на преследование полиции, но не успел, и Мэри родила прямо в машине. Хобби остановился только у ворот клиники и вышел из машины, подняв руки вверх
ИСТОЧНИК KP.RU