Медсестра родила в машине во время погони от полиции

В Великобритании 40-летняя медсестра Мэри Хед родила в машине на скорости 145 км/ч, сообщает The Sun.

Когда у женщины начались схватки, муж Хобби Илиан обратился в клинику, но скорая помощь задерживалась, а схватки усиливались, и он решил отвезти жену самостоятельно, нарушая введённый в Великобритании карантин. Супруги были вынуждены взять с собой и старшую дочь Софи.

Полицейские обратили внимание на машину, потому что Хобби ехал слишком быстро. Они начали погоню, но Хобби не мог остановиться, потому что схватки у Мэри становились всё сильнее, и она уже могла родить в любой момент.

Не смотря на то, что Хобби летел уже со скоростью 145 км/ч, он всё же не успел в роддом, и их вторая дочь появилась на свет прямо в машине, а Хобби остановился только у дверей клиники.

Он вышел из машины, подняв руки, но полицейские не стали его наказывать, когда узнали, почему Хобби уезжал от них на большой скорости и не остановился по их требованию.

- Это просто чудо, что я смогла родить, пока мы гнали по дороге, - поделилась Мэри.