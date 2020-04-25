Госпиталь в павильоне «Ленэкспо» сдан в эксплуатацию

В Петербурге ситуация с эпидемией напряженная: город находится на втором месте после Москвы по количеству заразившихся коронавирусом. 24 апреля 2020 года зафиксировано 215 новых случаев, а общее количество заболевших петербуржцев в субботу превысило 3 тысячи человек.

Больницы работают в напряженном режиме, поэтому 20 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера временно передать городу павильон «Ленэкспо» под госпиталь для пациентов с коронавирусом.

Глава корпорации отреагировал оперативно, и уже буквально в тот же день на объект вышли строители, которые всю неделю работали в круглосуточном режиме. Всего за несколько дней в павильоне «Ленэкспо» обустроена 1 тысяча модульных «палат», каждая из которых оборудована специальными медицинскими кроватями, светильниками, розетками, штативами для капельниц и тумбочками. Поступающих пациентов, а это будут люди с легкой формой коронавирусной инфекции, будут обследовать на компьютерном томографе – во временном госпитале установлены два аппарата КТ.

Чтобы минимизировать риск распространения инфекции, территорию госпиталя разделили на зараженную (где будут находиться больные ) и чистую зоны. По той же причине здесь не стали делать общую столовую и кухню – пациенты будут питаться у себя в «палатах». А еду будут привозить уже готовую, в ланчбоксах.

Временный госпиталь оборудован 64 санузлами и 80 душевыми. Часть площади отведена под хранение и обеззараживание белья.

Снабжение медикаментами и бытовыми принадлежностями, вывоз загрязненных отходов будет происходить в изолированном режиме. А чтобы попасть из чистой зоны в зараженную и обратно, каждый сотрудник госпиталя будет проходить через санпропускник площадью 280 кв. метров, где предусмотрена процедура обеззараживания.

Губернатор Александр Беглов проверил готовность объекта к работе

Вся вода, прежде чем уйти в канализацию, также обеззараживается в специальной системе фильтров. Фильтры также установлены и в вентиляции.

Как отметила главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова, здесь все сделано на очень высоком, профессиональном уровне, от маршрутизации до быта пациентов.

25 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил готовность временного госпиталя к приему больных коронавирусом. Он осмотрел помещения, пообщался с медиками.

- Я благодарен «Газпрому» и лично Алексею Миллеру, который отдал этот павильон в безвозмездное пользование, – отметил Александр Беглов. Он также поблагодарил строителей, которые смогли в рекордные сроки собрать, как конструктор, этот объект.

Работать здесь будут медики из Госпиталя для ветеранов войн, около 100 врачей и медсестер. По словам начальника Госпиталя Максима Кабанова, дефицита кадров нет, так что медики готовы приступить к работе. Он подчеркнул, что решение о создании временного госпиталя было однозначно необходимым, потому что у пациентов с легкой формой заболевания по разным причинам иногда просто нет возможности лечиться дома.

Тем более, что коварность заболевания такова, что пациент может из легкой степени перейти в тяжелую. Тогда из временного госпиталя таких больных своевременно перевезут в стационар для более сложного лечения.

Стоимость работ по созданию госпиталя составила 416 миллионов рублей. «Газпром» взял на себя расходы, связанные c обслуживанием инженерных сооружений, уборкой и охраной внешнего периметра территории. Когда эпидемия закончится, компания восстановит и отремонтирует павильон «Ленэкспо».