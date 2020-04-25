Застрявшие в раю: россияне умоляют эвакуировать их с Сейшельских островов

Более сотни россиян сидят на островах, которые теперь для них совсем не райские. Живут в деревне в 6 километрах от магазинов и аптека. До больницы еще дальше. Выходить на улицу им нельзя — комендантский час. В общественный транспорт не сажают. Они очень ждут, что их заберут домой.

- Мы с женой улетели на Сейшелы по путевке 16 марта. На тот момент и в России и на Сейшелах, обстановка была благоприятной, распространение вируса не наблюдалось. Турагент заявил, что нашей поездке ничего не угрожает. После этого было принято решение - летим! - рассказывает москвич Алексей Бадягин. - Обратный рейс был на 24 марта. Авиакомпанией Этихад с пересадкой в Абу-Даби. Но в этот день Эмираты закрылись на влет, и нас и еще больше 100 человек россиян просто не посадили на рейс.

Представитель российского консульства тоже прибыл в аэропорт. Но и он не смог договориться, самолет улетел.

- В спешном порядке пришлось искать жилье, куда ехать. Из отелей же нас уже выписали. Спасибо консульству, они организовали для всех транспорт. Мы лично, объединившись с еще русскими, сняли на двоих апартаменты в деревне. Они живут в комнате, мы на кухне. Не на берегу, конечно, как многие тут думают. Всю следующую неделю мы ждали вывозного рейса, он планировался на 1 апреля. Но его так и не организовали. Кроме того в планах Росавиации по возврату российских туристов на родину Сейшельских островов нет. Люди живут в полном неведении, многие из нас уже остались практически без денег. Все уже друг у друга занимают. Мы с женой живем на кредитку. В интернет прочитали, что вроде должны выплачивать какие-то деньги таким же застрявшим за границей. Мы еще 4 апреля заполнили все анкеты на сайтах Госуслуг. Но ничего не получили.

Люди живут в полном неведении, многие из нас уже остались практически без денег.Фото: EAST NEWS

Русские нашли друг друга через соцсети

- Мы сами тут пересчитались, на острове находятся около 100 российских туристов, среди которых есть пожилые люди, маленькие дети. Денег ни у кого уже нет. Так же как хоть какой-то информации, что с нами дальше будет.

- Как местные к вам относятся? Помогают?

- Нет. Они нас ненавидят, считая, что это белые привезли им этот вирус. Один русский шел с ребёнком из магазина, а ему в след кричали: «White animals, go away!” (Белое животное, вали отсюда). Мы живем в глухой деревне. Здесь всего два магазина в 1,5 километрах от нас. И продуктов там уже почти нет, поставок то на острова никаких. До аптеки вообще 6 километров. Общественным транспортом нам пользоваться нельзя. Только пешком.

- А сколько заболевших?

- Изначально было 10 заболевших. Это местное население, люди прибыли из Европы, и вирус был у них выявлен в аэропорту по прибытии. Этих людей сразу же изолировали. Спустя 2 недели вирус был обнаружен у сотрудника аэропорта, который, не зная, что заражён, контактировал со многими людьми в течение всего этого времени. Его изолировали и ввели на острове карантин и комендантский час. Можно выходить из дома только в период с 6 утра до 7 вечера в ближайшие магазин/банк/аптеку.

Российское консульство старается помогать всем туристам в части поиска более дешевого жилья, оказания медицинской помощи и различной информационной поддержки. Но по их словам на текущий день в Москве не принято решение касательно вывоза российских туристов.

- Сколько нам предстоит здесь ещё прожить - никому не известно. У кого-то на Родине умирают родные, кого-то уволили с работу за прогулы. Все в панике и хотят домой. Мы очень просим, заберите нас отсюда.

В Гоа людям не дают выйти на улицы дикие собаки

Тысячи россиян из-за пандемии разбросаны по миру. Вернуться удается единицам. В одном только индийском штате Гоа на сегодняшний день ждут эвакуации или открытия границ около 3000 россиян.

- Мы тоже по путевке прилетели еще в начале марта. Вылет был на 23 число, но именно в этот день в Гоа резко ввели карантин. Вечером объявили, а утром уже все было закрыто. - рассказывает тамбовчанка Татьяна Лазарева. - Было очень страшно. И есть нечего, магазины то закрыты. Многие просто голодали, не потому что денег не было, а потому что ничего нельзя было купить. Те русские, кто давно в Гоа живет и имеет связи с властями организовали помощь своим соотечественникам. На мотоциклах ездили и оставляли под дверью хоть какую-то провизию, пакеты с быстрорастворимой лапшой, картошкой. Так выжили.

- А сейчас как?

- Стало лучше. Кое-какие магазины открыты. И многие получили помощь от государства. Нас с мужем заполнили анкеты на сайте Госуслуг и получили на двоих 48 000 рублей. Так что живем. Но сколько нам еще сидеть неизвестно. Был вывозной рейс 17 апреля, но забирали только москвичей и жителей Московской области. Про нас пока молчат, хотя мы все заявки оставили и на сайтах МИДа и в консульстве. Карантин в Индии продлится до 3 мая. Мы ждем и надеемся на лучшее.

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