Эксперт объяснил, почему в разгар кризиса зарплата в Москве выросла на 12%

Мосгорстат ошеломил новостью: средняя зарплата по Москве составила без малого 90 тысяч в месяц, если точно — то 88844 руб. 70 коп. В разгар кризиса, эпидемии коронавируса и падения доходов россиян спокойно смотреть на такие цифры невозможно. Пусть даже столичные статистики оговорились, что это данные не на сегодня, а за январь 2020 года — результат на 12,1% выше, чем было в январе 2019-го.

- Такие деньги пришли на инерции довольно успешного прошло года, у многих организаций в январе происходит выплата премиальных, закрываются договора, - пояснил «КП» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - К тому же в столице сосредоточено много компаний, в которых работают высшие руководители крупных корпораций с очень высокими зарплатами, бюджетные организации, сотрудникам которых повысили зарплату. Росла зарплата и у федеральных служащих, их тоже в Москве много. Зарплаты главврачей составляют 800 тысяч рублей, школьных директоров — 400 тысяч. У профессора университета при ставке 100 тысяч реальная зарплата с премиями и хоздговорными работами может доходить до полумиллиона. Чуть меньше у хорошего кардиохирурга. Вот эти пиковые значения специалистов и руководителей могут давать такой высокий средний показатель. А если мы говорим о модальной, то есть массовой зарплате, то она гораздо ниже — примерно 50 тысяч рублей.

По мнению эксперта, кризис вскоре ударит по средней московской зарплате, которая многим кажется недосягаемой.

- Думаю, очень скоро средняя зарплата двинется вниз — и тоже за счет высших управленцев, - прогнозирует Сафонов. - Помните же слова президента о том, что его коробят многомиллионные зарплаты топ-менеджеров госкорпораций? Думаю, его услышат. Госслужащим зарплаты, скорее всего урезаны не будут, а в бизнесе доходы упадут.

Для сравнения: по Московской области средняя зарплата за январь составляла 55,2 тыс руб, а за февраль — 54,1 тыс руб.

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