Число умерших из-за коронавируса в России на 26 апреля 2020 года возросло до 720 человек
Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 26 апреля 2020 года возросло до 720 человек, за сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 66 пациентов.
Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 83 регионах нашей страны зафиксировано 74588 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 5966 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Причем, как отмечают в оперативном штабе, почти половина из них – 48,9% –не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели и выписались из больниц 6250 пациентов.
Напомним, как писал сайт kp.ru, лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Мурманская область, республика Дагестан, Нижегородская область и другие. Меньше всего в Севастополе – один новый инфицированный.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев рассказал, какие хронические заболевания повышают риск заболеть COVID-19 в тяжелой форме.
Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мальчики заражаются чаще девочек: российские ученые описали, как дети болеют коронавирусом
Специалисты из Санкт-Петербурга установили характерные симптомы коронавируса у детей и самый "опасный" возраст (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»