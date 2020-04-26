Число умерших из-за коронавируса в России на 26 апреля 2020 года возросло до 720 человек

Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 26 апреля 2020 года возросло до 720 человек, за сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 66 пациентов.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 83 регионах нашей страны зафиксировано 74588 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 5966 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Причем, как отмечают в оперативном штабе, почти половина из них – 48,9% –не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели и выписались из больниц 6250 пациентов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Мурманская область, республика Дагестан, Нижегородская область и другие. Меньше всего в Севастополе – один новый инфицированный.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев рассказал, какие хронические заболевания повышают риск заболеть COVID-19 в тяжелой форме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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