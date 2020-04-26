Число выздоровевших от коронавируса в России на 26 апреля 2020 года составило 6250 человек

Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 26 апреля 2020 года составило 6250 человек. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 83 регионах нашей страны зафиксировано 74588 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 5966 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Причем, как отмечают в оперативном штабе, почти половина из них – 48,9% –не имели клинических проявлений болезни.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Мурманская область, республика Дагестан, Нижегородская область и другие. Меньше всего в Севастополе – один новый инфицированный.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Роспотребнадзоре выступили против резкого снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Глава ведомства Анна Попова сказала, что необходимы еще «минимум две недели жестких ограничений».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поездки на транспорте между регионами России в период коронавируса: как и кому можно передвигаться

В ГИБДД разъяснили, как можно совершать поездки на транспорте между регионами в период коронавируса (подробности).