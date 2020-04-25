Сыгравшая одну из тройняшек Фиби в "Друзьях" стала звездой TikTok

Одна из тройняшек, сыгравших новорождённых Фиби в "Друзьях" стала звездой TikTok через 20 лет после участия в культовом сериале. Александрия Цимох выросла немного похожей на актрису Лизу Кудроу, сыгравшую её маму Фиби Буффе.

Напомним (внимание, далее спойлеры!), в пятом сезоне Фиби соглашается на просьбу своего младшего брата и его жены, которая сильно старше Фрэнка Младшего, стать суррогатной матерью. На УЗИ после экстракорпорального оплодотворения выясняется, что Фиби предстоит выносить тройню.

Продюсеры искали для съёмок эпизодов с родами Фиби настоящую тройню, чтобы не допустить никаких неточностей на экране. Подходящими актёрами нашли только четверняшек.

По сюжету, Фиби рожает двух девочек, Лесли и Чендлера, и одного мальчика - Фрэнка младшего младшего.

alexiscimoch Оказывается, детей на площадке было не трое, а четверо, и мальчика выдавали за девочку

Александрия Цимох рассказала, что на самом деле она единственная девочка среди своих братьев Коула, Джастина и Пола Симоча, поэтому один из них играл вторую девочку.

Недавно она призналась в одном из своих роликов TikTok, что в 1999-м году сыграла в культовом сериале 90-х, будучи новорождённой. Ролик сразу стал вирусным и набрал 3 миллиона просмотров.