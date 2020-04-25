2020-04-25T22:54:51+03:00
В мире

Сыгравшая одну из тройняшек Фиби в "Друзьях" стала звездой TikTok

Девушка выросла внешне похожей на Лизу Кудроу
Ася КУЗНЕЦОВА
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Девушка, которая была тройняшкой в "Друзьях", выросла и стала похожа на ФибиДевушка, которая была тройняшкой в "Друзьях", выросла и стала похожа на ФибиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Одна из тройняшек, сыгравших новорождённых Фиби в "Друзьях" стала звездой TikTok через 20 лет после участия в культовом сериале. Александрия Цимох выросла немного похожей на актрису Лизу Кудроу, сыгравшую её маму Фиби Буффе.

Напомним (внимание, далее спойлеры!), в пятом сезоне Фиби соглашается на просьбу своего младшего брата и его жены, которая сильно старше Фрэнка Младшего, стать суррогатной матерью. На УЗИ после экстракорпорального оплодотворения выясняется, что Фиби предстоит выносить тройню.

Продюсеры искали для съёмок эпизодов с родами Фиби настоящую тройню, чтобы не допустить никаких неточностей на экране. Подходящими актёрами нашли только четверняшек.

По сюжету, Фиби рожает двух девочек, Лесли и Чендлера, и одного мальчика - Фрэнка младшего младшего.

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Оказывается, детей на площадке было не трое, а четверо, и мальчика выдавали за девочку
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Александрия Цимох рассказала, что на самом деле она единственная девочка среди своих братьев Коула, Джастина и Пола Симоча, поэтому один из них играл вторую девочку.

Недавно она призналась в одном из своих роликов TikTok, что в 1999-м году сыграла в культовом сериале 90-х, будучи новорождённой. Ролик сразу стал вирусным и набрал 3 миллиона просмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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