Число заболевших коронавирусом в России на 26 апреля 2020 достигло 74788

Число заболевших коронавирусом в России на 26 апреля 2020 года достигло 74 788, увеличившись за минувшие сутки на 6022. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов по контролю за распространением COVID-19.

Лидерами абсолютными по числу заболеваний остаются Москва (39 509, +2612), Московская область (8494, +605) и Санкт-Петербург (2926, +215). Более тысячи пациентов с COVID-19 в Нижегородской области (1214, +118), заметный прирост заболевших в Мурманской (856, +193) и Калужской областях (583, +139), а также в Республике Дагестан (724, +157).

Благополучно излечились от коронавируса 6311 человек, за сутки число выздоровевших выросло на 722. С начала эпидемии жертвами COVID-19 стали 720 человек, проведено более 2,7 миллионов тестов на коронавирус.