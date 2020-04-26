2020-04-26T00:08:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 26 апреля 2020 достигло 74788

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 26 апреля 2020 года
Поделиться:
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 26 апреля 2020 годаМы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 26 апреля 2020 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в России на 26 апреля 2020 года достигло 74 788, увеличившись за минувшие сутки на 6022. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов по контролю за распространением COVID-19.

Лидерами абсолютными по числу заболеваний остаются Москва (39 509, +2612), Московская область (8494, +605) и Санкт-Петербург (2926, +215). Более тысячи пациентов с COVID-19 в Нижегородской области (1214, +118), заметный прирост заболевших в Мурманской (856, +193) и Калужской областях (583, +139), а также в Республике Дагестан (724, +157).

Благополучно излечились от коронавируса 6311 человек, за сутки число выздоровевших выросло на 722. С начала эпидемии жертвами COVID-19 стали 720 человек, проведено более 2,7 миллионов тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
МЧС России поручено провести дезинфекцию домов и улиц
На заводе «Техпрогресс» в Туле вспыхнул пожар
В Берлине прошла акция протеста против карантина, задержаны более 100 человек
В Госдуме прокомментировали заявление Регины Тодоренко о домашнем насилии
Орешкин: «Главный приоритет – это человек»
Коронавирус нашли у протоиерея Балашова
Учёный объяснил, как анализ крови поможет предсказать тяжёлое течение коронавируса
Мишустин поручил сократить сроки сертифицирования зарубежных аппаратов ИВЛ в России
Учёные: Люди с сердечными патологиями умирают от коронавируса в 10 раз чаще, чем здоровые
Более 200 тысяч человек умерли в мире от коронавируса
Специалисты НПО Лавочкина вернулись в Москву с космодрома Куру
В Украине продавцы и посетители атаковали закрытый из-за карантина рынок
Страны СНГ запускают проект «Подвиг75»
Мишустин поручил обеспечить стимулирующие выплаты студентам-медикам
Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений из-за коронавируса для предпринимателей
Власти Москвы рассказали, сколько водителей продолжают ездить без пропусков
Служебная собака помогла найти мигрантов, ограбивших дом военного чиновника
Системообразующим предприятиям выделили 24 млрд рублей на льготные кредиты
Путин и Трамп приняли заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе
Лавров сообщил, что многим странам НАТО не разрешают просить помощи у России
Коронавирус обнаружили у протоиерея Агейкина посмертно
В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди
Назван способ обмануть коронавирус