Коронавирус в Турции, последние новости на 26 апреля 2020: больше 107 тысяч зараженных

Последние новости о коронавирусе в Турции на 26 апреля 2020 года таковы: общее число заболевших достигло 107 773, 2 706 человек скончались, 25 582 - выздоровели.

В Турции, в отличие от некоторых других стран, нет дефицита в защитных средствах и медоборудовании, мест в медицинских учреждениях для заболевших хватает. Не так давно там провели успешные испытания вакцины от COVID-19 на животных.

Чтобы предотвратить распространение инфекции, в стране введены ограничительные меры. Закрыты все учреждения культуры, заведения общепита, фитнес-клубы, салоны красоты и кинотеатра. В 30 крупных городах закрыт въезд и выезд. А еще международное авиасообщение временно остановлено. Меры снимут, как только это станет возможным.

Также в стране ввели комендантский час. Он действует чаще всего в выходные, но иногда и в будни. На этой неделе, к примеру, его ввели уже в четверг, 23 апреля. Первая попытка прошла неудачно, потому что о новых ограничительных мерах сообщили за несколько часов до наступления субботы. Конечно, все пошли в магазин, чтобы закупиться продуктами на все выходные. Образовались толпы, и люди рисковали заразиться или заразить других. Но с тех пор о комендантском часе объявляют за несколько дней.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 26 апреля 2020 года, накануне в Стамбуле заметили дельфинов, плавающих прямо вдоль побережья Босфора. Раньше по берегу ходили туристы, а по воде двигались лодки и паромы, поэтому дельфины там никогда не появлялись.