2020-04-26T12:27:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 26 апреля 2020: 6361 человек заразился за сутки

Лидеры антирейтинга по числу зараженных: Москва, Московская и Нижегородская областиОперштаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 26 апреля 2020 года
Анастасия ВАРДАНЯН
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Оперштаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 26 апреляОперштаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 26 апреляФото: Артем КИЛЬКИН
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Свежие данные о количестве заразившихся коронавирусом за сутки, в воскресенье, 26 апреля 2020, опубликовали в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Итак, в России зафиксировано 6361 новый случай COVID-19. Это на 395 человек больше, чем в субботу, 25 апреля.

- Новые случаи выявлены в 83 регионах. Почти половина из зараженных не имели клинических проявлений болезни, - сообщили «Комсомольской правде» в оперштабе Москвы. – За сутки зафиксировано 66 летальных исходов. Полностью выздоровели 517 человек.

Лидеры антирейтинга по числу зараженных: Москва, Московская и Нижегородская области. Почти половина новых случаев зафиксирована в столице России. При этом именно на Москву приходится и наибольшее количество выздоровевших. За сутки 128 человек. Продолжает расти число заболевших в Мурманской области. За сутки плюс 105 человек. Напомним, вспышка вируса в этом регионе была обнаружена на крупной стройплощадке. По числу зараженных этот регион на пятом месте. Чуть меньше новых случаев в республике Дагестан – 103 зараженных за сутки.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек, - сообщили в оперативном штабе.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции введен в России до 30 апреля. Однако, скорее всего, он будет продлен как минимум на майские праздники. В различных регионах вводят свои карантинные ограничения. В Москве и Московской области передвигаться на любом виде транспорта можно только при наличии цифрового пропуска. А, к примеру, в Брянской и Орловской областях на въездах в регионы развернуты блокпосты. Для всех въезжающих введен 14-дневный карантин.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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