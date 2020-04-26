Коронавирус в США, последние новости на 26 апреля 2020: число зараженных COVID-19 достигло 900 тысяч

Последние новости о коронавирусе в США на 26 апреля 2020 года таковы: 939 053 зараженных (общее число), 53 789 человек скончались, а выздоровевших уже 100 721.

В некоторых городах США проблемы с местами в больницах, в других – дефицит защитных средств. Фабрики по производству алкоголя помогают, как могут, производя антисептик. А знаменитые американцы жертвуют большие суммы на борьбу с инфекцией.

Одна из самых тяжелых ситуаций в Нью-Йорке, там от инфекции скончались 17 126 человек. У медицинских учреждений то и дело видят мобильные морги. Власти делают все, что могут, чтобы сдержать распространение инфекции. Мэр города даже призвал горожан сообщать о нарушителях самоизоляции в полицию. Кроме того, группа местных жителей подала в суд на ВОЗ (Всемирную организацию здравоохранения), обвиняя ее в сложившейся ситуации.

Между тем, Дональд Трамп уже представил план выхода из карантина. На первом этапе американцы смогут ходить в кино и рестораны, соблюдая социальную дистанцию. Если после этого не произойдет резкий прирост новых случаев заболевания, то жители штатов смогут собираться в группы по 50 человек. Третий этап – это возвращение к обычной жизни, возобновление работы всех закрытых компаний и учреждений.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 26 апреля 2020 года, накануне стало известно, что за сутки в стране скончались почти две тысячи человек.