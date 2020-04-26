Гандболисты раздали медали. Футболисты и хоккеисты ждут отмашки

Гандболисты решили больше не тянуть и в субботу подвели черту под этим укороченным сезоном. У мужчин чемпионами по результатам предварительного раунда стали «Чеховские медведи», у женщин - «Ростов-Дон». Здесь нет никаких сенсаций. «Медведи» выигрывают «золото» уже в 19 лет подряд, а ростовчанки – четвертый, а всего у них восемь таких титулов.

А еще решили, что из гандбольной Суперлиги никто вылетать не будет, а туда добавиться победитель Высшей лиги, после чего в главном дивизионе станет 13 команд.

«Финал четырех» Кубка России среди женщин и оба матча за Суперкубок пока намечены на конец августа. Но что там будет с пандемией – неизвестно.

КСТАТИ

Напомним, что первыми в конце марта окончательно остановили чемпионаты России волейболисты. Там произошла сенсация - у мужчин впервые в истории победителем стал «Локомотив» (Новосибирск). У женщин, спустя четыре года, победило «Динамо» (Казань).

В остальных игровых видах спорта чемпионы и призеры пока не определены. Баскетболисты вообще решили в этом сезоне никого не награждать.

Ватерполисты сообщают на своем сайте, что «федерация заинтересована, чтобы завершить сезон», и определить победителей. Это будет решаться 30 апреля.

Похоже, что наши хоккеисты и футболисты тоже ждут этой даты, когда будет объявлено на сколько еще будет продлен режим самоизоляции. Но, есть мнение, что и в двух самых популярных у нас видах спорта пора ставить жирную точку. И уже думать, как выходить из карантина к следующему сезону, который, впрочем, тоже под большим вопросом.

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