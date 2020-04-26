2020-04-26T11:03:31+03:00
Звезды

«У нас все общее»: Максим Галкин признался, что у него нет брачного контракта с Пугачевой

По словам юмориста, у них с супругой общий бюджет
Игорь ПОЛЯКОВ
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По словам юмориста, у них с супругой общий бюджетПо словам юмориста, у них с супругой общий бюджетФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Много лет в светской тусовке бродил миф, что накануне свадьбы с Максимом Галкиным Алла Пугачева заключила брачный контракт.

Однако, по словам Галкина, это не так.

В программе «Сегодня вечером» юморист признался, что они с женой не делят деньги - «на твои и мои». У артистов с самого начала семейных отношений был общий бюджет.

- Алла много зарабатывала, я много зарабатывал — и всегда было общее, — объяснил гостям студии Максим Галкин. - У нас нет брачного контракта. В нашем случае с Аллой мы сначала жили 10 лет, потом поженились, а после повенчались. То есть прошли испытание временем, - рассказал Галкин.

Кстати, ещё накануне свадьбы с Галкиным Алла Борисовна призналась, что давно уже распределила своё имущество - дачу на Истре Примадонна подарила своему внуку Никите Преснякову, квартиру в Филипповском переулке - внуку Дени Байсарову, квартиру на Тверской-дочери Кристине Орбакайте.

А внучке Клаве 71-летняя Примадонна собирает коллекцию бриллиантов. Мол, все украшения, что дарит певице Максим - приданое для дочери Кристины Орбакайте Клавдии Земцовой.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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