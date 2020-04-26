Лукашенко на выходных сажал сосны в Чернобыльской зоне

Несмотря на пандемию коронавируса, накрывшую полмира, в соседней с нами славянской стране примерно 2,3 миллиона граждан Белоруссии в разных формах участвовали в традиционном апрельском субботнике. Такие сведения привел белорусский вице-премьер Владимир Кухарев.

Причем, по данным разных источников, от 3 до 3,5 млн. долларов по итогам этого мероприятия было собрано. И эти деньги пойдут на благоустройство городов и сел республики.

Сам руководитель республики, Александр Лукашенко — опять-таки по давней традиции, когда в 20-х числах апреля он каждый год посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-м — тоже участвовал в субботнике. Он сажал деревья на территории Национального парка «Припятский».

Называющий пандемию «коронапсихозом», Лукашенко работал на свежем воздухе Припяти без использования каких-либо средств зашиты. Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Это почти 190 тысяч гектаров на границе Белоруссии и Украины. Парк непосредственно примыкает к так называемой «чернобыльской зоне». Александр Григорьевич вместе с «президентской бригадой» приложил руку к посадке нескольких тысяч молоденьких сосен на участке в полтора гектара.

Называющий пандемию «коронапсихозом», Лукашенко работал на свежем воздухе Припяти без использования каких-либо средств зашиты.