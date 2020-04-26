Лукашенко на выходных сажал сосны в Чернобыльской зоне
Несмотря на пандемию коронавируса, накрывшую полмира, в соседней с нами славянской стране примерно 2,3 миллиона граждан Белоруссии в разных формах участвовали в традиционном апрельском субботнике. Такие сведения привел белорусский вице-премьер Владимир Кухарев.
Причем, по данным разных источников, от 3 до 3,5 млн. долларов по итогам этого мероприятия было собрано. И эти деньги пойдут на благоустройство городов и сел республики.
Сам руководитель республики, Александр Лукашенко — опять-таки по давней традиции, когда в 20-х числах апреля он каждый год посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-м — тоже участвовал в субботнике. Он сажал деревья на территории Национального парка «Припятский».
Называющий пандемию «коронапсихозом», Лукашенко работал на свежем воздухе Припяти без использования каких-либо средств зашиты. Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС
Это почти 190 тысяч гектаров на границе Белоруссии и Украины. Парк непосредственно примыкает к так называемой «чернобыльской зоне». Александр Григорьевич вместе с «президентской бригадой» приложил руку к посадке нескольких тысяч молоденьких сосен на участке в полтора гектара.
Называющий пандемию «коронапсихозом», Лукашенко работал на свежем воздухе Припяти без использования каких-либо средств зашиты.
Лукашенко принял участие в республиканском субботнике.Президент Белоруссии Александр Лукашенко посадил саженцы сосен в Национальном парке "Припятский" в Гомельской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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