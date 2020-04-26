СМИ: Китай подал заявку на патент лекарства от коронавируса еще в середине января

Политики разных стран продолжают искать вину Китая в возникновении эпидемии коронавируса. И к Вашингтону, который первый начал эту кампанию, подключилась Великобритания. Председатель Комитета британского парламента по иностранным делам Том Тугендхат призвал расследовать роль Поднебесной в распространении COVID-19, объявив, что китайские власти предоставляли неполную информацию об инфекции. Источники в китайских правительственных кругах сообщил, что власти объявили населению о вспышке эпидемии с задержкой в шесть дней. Это наталкивает на мысль, что правительство Поднебесной еще в прошлом году скрыло от мировой общественности информацию о вспышке заболеваемости новым коронавирусом, при этом застращав врачей из больниц Уханя, желавших рассказать миру о начале эпидемии неизвестной формы вирусной пневмонии.

Очередное доказательство ответственности КНР за пандемию приводит и британский таблоид Daily Mail. Журналисты издания рассказали, что китайские ученые их Уханьского института вирусологии подали заявку на получение патента на коммерческое использование противовирусного препарата Remdesivir (его якобы называют наиболее эффективным в лечении коронавирусной инфекции) на следующий же день после того, как председатель КНР Си Цзиньпин 20 января заявил о способности COVID-19 передаваться от человека к человеку.

Remdesivir - не разработка китайских фармацевтов. Изначально он был создан биотехнологической компанией Gilead, базирующейся в Калифорнии, для борьбы с вирусом Эбола. Патент на использование этого противовирусного препарата в лечении вируса Эболы был выдан до 2038 года. Однако американские фармацевты утверждают, что вели дополнительные испытания и якобы еще четыре года назад подали заявку на использование Remdesivir в качестве препарата против коронавируса, но не срослось.

В середине марта Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило использование этого препарата для лечения пациентов с COVID-19, находящихся в крайне тяжелом состоянии. У некоторых больных наблюдалась положительная динамика после приема Remdesivir. Тогда было решено изучить способности чудо-препарата в больших масштабах.

Клинические испытания медикаменты стали проводить в Великобритании и Китае. Правда, в Поднебесной эксперимент провалился. В нем участвовали 237 человек, из них Remdesivir получали 158 добровольцев. Исследование показало, что состояние инфицированных не улучшалось, число патогенных микроорганизмов в крови не снижалось. Вместо этого у лекарства оказался сильный побочный эффект, который заставил 18 пациентов отказаться от приема медикамента. Да и смертность у заболевших, принимавших препарат, составила 13,9% по сравнению 12,8% у тех инфицированных, получавших иные лекарства.

Результаты провального исследования были опубликованы 23 апреля на сайте Всемирной организации здравоохранения, но затем поспешно удалены. В ВОЗ заявили, что размещение отчета оказалось ошибкой.

В американской фармкомпании заявили, что китайские испытания были проведены некорректно - слишком мало добровольцев, - и пообещали провести повторные исследования.

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