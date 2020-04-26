2020-04-26T16:25:14+03:00
Экономика

Без «увольнительных»: Сотрудники банков будут находиться на работе ежедневно и круглосуточно

Эксперт объяснил, кого и зачем переводят в автономный режим
Владимир НИКОЛАЕВ
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Сотрудники банков в период самоизоляции будут находиться на работе ежедневно и круглосуточноСотрудники банков в период самоизоляции будут находиться на работе ежедневно и круглосуточноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Некоторые банки готовы создать у себя специальные группы сотрудников, работающих в режиме 27/7 — то есть безвылазно, круглосуточно и ежедневно. Для этого в финансовых учреждениях оборудуют спальные места, душевые, кухни с запасом провианта и места для приема пищи — то есть все для автономного пребывания на рабочем месте. Такие спецгруппы будут находиться в своих офисах до конца режима изоляции, «увольнительные» домой не планируются.

Пока о такой мере заявили Совкомбанк (он уже перевел группу сотрудников на автономный режим) и банк «Зенит» (собирается это сделать). Сотрудники, которые будут трудиться в таком режиме (за дополнительные бонусы, кстати), должны сдать тест на коронавирус.

Для чего же это все делается?

- Речь идет о сотрудниках, которые будут заниматься казначейскими операциями, - пояснил «КП» первый вице-президент Ассоциация региональных банков России, Александр Хандруев. - То есть отвечать за ликвидность баланса банка — проще говоря, за то, чтобы у банка постоянно были деньги, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов. Вот приходит клиент, хоть физлицо, хоть юридическое, хочет снять какую-то сумму - у банка всегда должны быть средства. Поэтому должны быть люди, которые обеспечивают их наличие.

- То есть у этих банков не хватает собственных средств, чтобы выплачивать клиентам?

- Ни в коем случае! Это нормальная практика для всех банков — проведение казначейских операций. У банка деньги постоянно находятся в работе, а чтобы было что выдать клиентам, надо деньги занять или провести еще какие-то операции. И во всех банках есть такие сотрудники, которые отслеживают на разных площадках, расположенных в разных часовых поясах, где можно провести выгодную сделку.

- А почему удаленно, разве по интернету нельзя проводить такие операции? Или хакеры могут перехватить?

- Дело даже не только в безопасности. Работу сотрудников, занимающихся казначейскими операциями, можно сравнить в трудом авиадиспетчера. Он же не будет вести самолет по домашнему компьютеру. Так и банковский работник должен быть постоянно в режиме готовности, могут возникнуть ситуации, когда надо вместо с коллегами что-то быстро обсудить, чтобы оперативно принять правильное решение.

Сотрудник одного из крупнейших российских банков пояснил «КП», что такую группу можно сформировать в центральном офисе в Москве, а можно и подключать отделения в других часовых поясах, чтобы люди работали в нормальное время, а ночью отдыхали.

- Автономный режим может быть вызван и желанием обезопасить от заражения ведущих сотрудников, чтобы их отсутствие из-за болезни не сказывалось на работе банка, - предположил собеседник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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