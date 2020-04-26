2020-04-26T16:49:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Заболевший коронавирусом депутат Леонид Калашников: Состояние среднее. То собьется температура, то поднимется

Глава комитета по делам СНГ пожелал здоровья читателям «КП» и рассказал, как его настигла зараза
Игорь ЯКУНИН
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У депутата от КПРФ Леонида Калашникова диагностировали COVID 19. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССУ депутата от КПРФ Леонида Калашникова диагностировали COVID 19. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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По данным на 26 апреля, два депутата Госдумы заболели коронавирусом. Оба — коммунисты. Это глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников и первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков. Ни тот, ни другой не участвовали в мероприятиях КПРФ, посвященных 150-летию Владимира Ленина 22 апреля на Красной площади.

По предварительной информации, 4 водителя работавшие, в том числе, и с данными депутатами Госдумы, имеют подозрение на коронавирус.«КП» дозвонилась Леониду Калашникову.

- Леонид Иванович, вы говорили, что коронавирус могли подхватить от водителя из гаража, который обслуживает и Госдуму— это предположение или уверенность?

- Скорее, уверенность. Накануне две недели Госдума в привычном режиме не работала. А потом правительство внесло законопроекты, которые надо было срочно принимать. До того я ездил на своей машине, сам был за рулем. И вот тут пришла машина из Госдумы. И я с этим водителем проездил два дня — понедельник-вторник, 13 и 14 апреля. Во вторник, 14 апреля, он заболел - и позвонил мне в среду утром. А в среду вечером его увезли в больницу. Да, ему подтвердили на томографе диагноз — короноавирус. Я когда об этом узнал - ушел на карантин. И его выдерживал до понедельника, 20 апреля. Пока в понедельнике не обнаружил — тест показал коронавирус. Ну, больше мне не откуда было заразиться.

- Вы сами лечились дома?

- От чего я мог лечиться, если я точно не знал диагноз? Не было никаких явных симптомов. Я до 20 апреля был просто на карантине. До тех пор, пока мне управделами президента не сообщило информацию, что заболел водитель, который меня возил. Меня попросили на работу не выходить. И я до понедельника сидел дома, на карантине. А в понедельник на томографе обнаружили Ковид 19. И двустороннее воспаление легких.

- Как себя чувствуете сегодня?

- Сейчас у меня 38.5 и состояние среднее. То собьется температура, то поднимется. Лечат здесь не только антибиотиками. Молодцы врачи. Делают все. Очень ответственно себя ведут. Все защищены. Но при этой защите все рискуют.

- Геннадий Зюганов заявил что вся партия вас поддерживает.

- Не только коммунисты выразили солидарность. Когда пресса сообщила — мне сотни людей прислали смс с поддержкой. И масса звонков. Я благодарен и товарищам по партии, и журналистам. Давайте, берегите себя, ребята...

ИСТОЧНИК KP.RU

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