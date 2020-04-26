Россия приостанавливает экспорт зерна в дальнее зарубежье

Россия до 1 июля приостанавливает экспорт зерна пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы в государства, которые не входят в Евразийский экономический союз (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия). Экспортеры раньше срока исчерпали квоту в 7 миллионов тонн, установленную на апрель, май, июнь.

Что за квота такая? Это одна из мер, принятых правительством в связи с падением курса рубля — когда экспорт становится более выгодным, чем продажи внутри страны. Грубо говоря — чтоб экспортеры не загнали большую часть зерна за кордон и у нас самих не возникли проблемы.

В конце марта Российский союз мукомольных и крупяных предприятий забил тревогу: производители зерна отказываются поставлять его на отечественные мельницы или устанавливают такие цены, что вздорожавшую из-за этого муку никто не купит. Правительство и отреагировало: ввело с 1 апреля квоту на экспорт. Как объяснял тогда глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, таким образом предполагается «не допустить скачка цен на основные культуры, а также потребительских цен на конечную продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясомолочной отраслей для населения».

В итоге квоту на три месяца в 7 млн тонн, рассчитанную, исходя из обычных темпов продаж зерна за рубеж, экспортеры фактически исчерпали за месяц. Теперь новые декларации на вывоз зерна до 1 июля выдаваться не будут, вывозиться будет только то зерно, которое уже задекларировано в рамках квот