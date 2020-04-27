2020-04-27T10:33:10+03:00
Общество

Микрочастицы пластика впервые обнаружены во льдах Антарктиды

Основной причиной пластикового загрязнения ученые видят снасти рыбаков и экипировку туристов
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
На восточном побережье Антарктического континента впервые обнаружены микрочастицы пластика. Фото: shutterstock.com.На восточном побережье Антарктического континента впервые обнаружены микрочастицы пластика. Фото: shutterstock.com.
Изменить размер текста:

На восточном побережье Антарктического континента впервые обнаружены микрочастицы пластика. Как отмечается в исследовании, опубликованном научным журналом Marine Pollution Bulletin, пластик был обнаружен в морском льду, который не позволяет подобным частицам идти ко дну. Поэтому велика вероятность, что их съест криль – планктонное ракообразное, являющееся ключевым вид организмом океана. От криля же микропластик по пищевой цепочке попадает к другим животным.

В целях исследования из намерзшего льда выбурили керн. В нем ученые обнаружили 96 микропластиковых частиц, относящихся к 14 различным типам полимеров – полиэстеру, полиэтилену, нейлону и др. Выявлено среднее содержание пластика около 12 частиц на литр. Частицы оказались крупнее тех, что ранее находили в арктическом льду. По мнению ученых, это указывает на то, что источник загрязнения местный, и у пластика было меньше времени на то, чтобы разложиться на мелкие частицы. Таким источником могут быть снасти рыбаков, одежда и экипировка туристов.

"Если пластиковые частицы есть в Антарктиде – одном из самых отдаленных уголков Земли, где нет постоянных людских поселений, это значит, что подобный мусор распространен повсюду, даже в тех местах, которые большинство из нас никогда не посетят", – отмечает руководитель исследования Анна Келли из Университета Тасмании.

Ученые планируют продолжать свои исследования. Они хотят выяснить, увеличился ли уровень загрязнения за последнее десятилетие, изучив антарктический лед, который сформировался в этом году.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Курс рубля на 27 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,47 рубля, евро вырос до 80,79 рубля
Россияне назвали плюсы и минусы дистанционной работе
Генпрокуратура нашла сайты с фальшивыми лекарствами от коронавируса
Цены нефти WTI упала уже на 14%
Исследование показало самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы
Песков: Важно, чтобы не рухнула система здравоохранения и при этом было спасено как можно больше жизней
В Кремле рассказали, когда Россия выйдет на плато и на снижение заболеваемости коронавирусом
Госдума о майских праздниках: "Нужно выбирать, чего хочет страна: "гулять" или "выкарабкиваться" из кризиса"
Регионы обязали создать кризис-центры для женщин, страдающих от домашнего насилия
Из-за пандемии коронавируса изменен порядок увольнения в запас
Запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса
Заразившаяся коронавирусом медсестра рассказывала о своей болезни и скончалась после своего 60-летия
Врач объяснила, снижают и противоаллергические препараты иммунитет
В больнице в Коммунарке состоит 406 пациентов с коронавирусом
Специалист ВШЭ допустил, что в Москве наступил пик распространения коронавируса
Юрист рассказал, можно ли студентам добиться пересчета платы за обучение в связи с коронавирусом
СМИ: Помпео планирует продлить эмбарго на поставки оружия Ирану и возобновить жёсткие санкции
Япония запретила въезд из России, Украины и Белоруссии
Сирийская ПВО отразила атаки в небе над Дамаском
Вильфанд предупредил о рекордно жарком лето
Венесуэльские власти опять возвращаются к госрегулированию цен
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 27 апреля 2020 года увеличилось до 435 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 27 апреля 2020 года достигло 9070
Коронавирус в Московской области, последние новости на 27 апреля 2020: заболевших все больше, а народ не верит и устраивает дискотеки
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 27 апреля 2020 года увеличилось до 3 175 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 27 апреля 2020 превысило 42 тысячи человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 27 апреля 2020: Врачам поставят памятник
Советник президента Южной Кореи: Лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров