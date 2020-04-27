Микрочастицы пластика впервые обнаружены во льдах Антарктиды

На восточном побережье Антарктического континента впервые обнаружены микрочастицы пластика. Как отмечается в исследовании, опубликованном научным журналом Marine Pollution Bulletin, пластик был обнаружен в морском льду, который не позволяет подобным частицам идти ко дну. Поэтому велика вероятность, что их съест криль – планктонное ракообразное, являющееся ключевым вид организмом океана. От криля же микропластик по пищевой цепочке попадает к другим животным.

В целях исследования из намерзшего льда выбурили керн. В нем ученые обнаружили 96 микропластиковых частиц, относящихся к 14 различным типам полимеров – полиэстеру, полиэтилену, нейлону и др. Выявлено среднее содержание пластика около 12 частиц на литр. Частицы оказались крупнее тех, что ранее находили в арктическом льду. По мнению ученых, это указывает на то, что источник загрязнения местный, и у пластика было меньше времени на то, чтобы разложиться на мелкие частицы. Таким источником могут быть снасти рыбаков, одежда и экипировка туристов.

"Если пластиковые частицы есть в Антарктиде – одном из самых отдаленных уголков Земли, где нет постоянных людских поселений, это значит, что подобный мусор распространен повсюду, даже в тех местах, которые большинство из нас никогда не посетят", – отмечает руководитель исследования Анна Келли из Университета Тасмании.

Ученые планируют продолжать свои исследования. Они хотят выяснить, увеличился ли уровень загрязнения за последнее десятилетие, изучив антарктический лед, который сформировался в этом году.