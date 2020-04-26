Звездный флешмоб на карантине: Гришаева станцевала в пижаме, а Гаркалин предложил высечь спекулянтов

Песню "Пересидим карантин" в соцсетях запустили участник шоу "Голос" Марк Юсим и преподаватель из Казани Вениамин Борисов. Суть флешмоба в том, что любой желающий поет понравившуюся строчку, а потом из них складывают один общий хит переживающих самоизоляцию. И вот к пению онлайн присоединились знаменитости.

Родион Газманов, Валентина Рубцова, Михаил Полицеймако, Дмитрий Харатьян, Марк Тишман, Юрий Стоянов и другие звезды записали короткие видео, из которых получился настоящий клип. Снимали, как порядочные карантинщики, в домашней обстановке, а потому и выглядели соответствующе: кто в халате, кто с голым торсом (понятное дело, мужчины), кто с котами в обнимку... Безусловной королевой флешмоба стала Нонна Гришаева, которая ради съемок принарядилась в шелковую пижаму с китайским узором.

А самые яркие строчки песни достались Валерию Гаркалину. Пока остальные фантазировали на тему, когда мы выйдем с карантина, актер предложил наказать спекулянтов.

- Я предлагаю после высечь

Всех продавших за семь тысяч

Маски, лимоны, гели и имбирь.

Очень хочу, чтоб эти люди

Сняли жилье себе в валюте,

Чтобы растаяла прибыль, как пломбир, - пошутил Валерий Гаркалин.

Между тем, это уже далеко не первый звездный флешмоб в режиме самоизоляции. Ранее более 50 популярных YouTube-блогеров и музыкантов попросили россиян не выходить во время карантина из дома. В съемках ролика приняли участие лидер группы Little Big Илья Прусикин, блогеры Данила Поперечный, Руслан Усачев и Евгений Баженов, певица Елена Темникова, юморист Семён Слепаков, группы «Би-2» и «Мумий тролль» и другие звезды.