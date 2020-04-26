Звездный флешмоб на карантине: Гришаева станцевала в пижаме, а Гаркалин предложил высечь спекулянтов
Песню "Пересидим карантин" в соцсетях запустили участник шоу "Голос" Марк Юсим и преподаватель из Казани Вениамин Борисов. Суть флешмоба в том, что любой желающий поет понравившуюся строчку, а потом из них складывают один общий хит переживающих самоизоляцию. И вот к пению онлайн присоединились знаменитости.
Родион Газманов, Валентина Рубцова, Михаил Полицеймако, Дмитрий Харатьян, Марк Тишман, Юрий Стоянов и другие звезды записали короткие видео, из которых получился настоящий клип. Снимали, как порядочные карантинщики, в домашней обстановке, а потому и выглядели соответствующе: кто в халате, кто с голым торсом (понятное дело, мужчины), кто с котами в обнимку... Безусловной королевой флешмоба стала Нонна Гришаева, которая ради съемок принарядилась в шелковую пижаму с китайским узором.
А самые яркие строчки песни достались Валерию Гаркалину. Пока остальные фантазировали на тему, когда мы выйдем с карантина, актер предложил наказать спекулянтов.
- Я предлагаю после высечь
Всех продавших за семь тысяч
Маски, лимоны, гели и имбирь.
Очень хочу, чтоб эти люди
Сняли жилье себе в валюте,
Чтобы растаяла прибыль, как пломбир, - пошутил Валерий Гаркалин.
Между тем, это уже далеко не первый звездный флешмоб в режиме самоизоляции. Ранее более 50 популярных YouTube-блогеров и музыкантов попросили россиян не выходить во время карантина из дома. В съемках ролика приняли участие лидер группы Little Big Илья Прусикин, блогеры Данила Поперечный, Руслан Усачев и Евгений Баженов, певица Елена Темникова, юморист Семён Слепаков, группы «Би-2» и «Мумий тролль» и другие звезды.
Харатьян, Гришаева, Стоянов, Олешко, Рубцова, Борисов, Полицеймако - Пересидим Карантин. Эстафету подхватили артисты и певцы по всей России , песню переводят на разные языки , а сейчас #пересидимкарантин записали звёзды театра , кино и телевидения : Родион Газманов - @rodder13 Валентина Рубцова - @yalav Наталия Быстрова и Дмитрий Ермак - @natashabystrova & @ermak_dmitri Валерий Гаркалин Михаил Полицеймако - @mikhailpolitseimako Дмитрий Харатьян Нонна Гришаева - @grishaevanonna Марк Тишман - @marktishman Юрий Стоянов Михаил Борисов Александр Олешко - @oleshkoaleksandr Николь Плиева - @nicoleplievaofficial Спасибо @grishaevanonna за энергию и помощь в создании! Записывайте любой куплет и припев песни и выкладывайте в социальные сети с тегом #пересидимкарантин Отмечайте авторов #раздавайдоброонлайн и победим! Музыка: Марк Юсим Слова: Вениамин Борисов Подписывайтесь на мой канал, и вы увидите первыми мои новые клипы. http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=markyusim ссылка на это видео: INSTAGRAM: http://instagram.com/marqsim VKONTAKTE: http://vk.com/markyusims_group SITE: http://markyusim.ru FACEBOOK: http://www.facebook.com/markyusimsgroup Спасибо за просмотр!
ИСТОЧНИК KP.RU
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