2020-04-27T10:48:33+03:00
Общество

В Красную книгу России внесли более 40 новых животных

Федеральное издание обновилось впервые за 23 года
Анна ГЛАДКИХ
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Впервые статус краснокнижных получили 43 вида животных, в том числе каспийский тюлень. Фото: shutterstock.com.Впервые статус краснокнижных получили 43 вида животных, в том числе каспийский тюлень. Фото: shutterstock.com.
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24 марта приказом Минприроды России утвержден обновленный перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу России. Впервые статус краснокнижных получили 43 вида животных (29 птиц и 14 млекопитающих). Из внесённых в перечень и находящихся под угрозой уничтожения птиц оказались: чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, очковая гага, сибирская гага, камчатский тетеревятник, большой подорлик, чернобрюхий глухарь, малый веретенник и другие. Среди млекопитающих: сайгак, черношапочный сурок, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько популяций северного оленя, кодарский подвид снежного барана и другие.

Отметим, что за последние 23 года Красная книга ни разу не обновлялась, несмотря на то, что согласно законодательству, документ должен пересматриваться раз в десять лет, а попытки ее переиздать приводили к громким скандалам, ведь включение животного или растения в федеральное издание влечет не только получение им соответствующего статуса, но может подрывать чьи-то охотничьи и промысловые интересы.

Занесение вида в Красную книгу России автоматически влечёт за собой возникновение законодательной защиты, а уничтожение объектов, значащихся в Красную книгу, преследуется законом. Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и охраняемым международными договорами, влечет административную и уголовную ответственность.

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