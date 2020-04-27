В Красную книгу России внесли более 40 новых животных

24 марта приказом Минприроды России утвержден обновленный перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу России. Впервые статус краснокнижных получили 43 вида животных (29 птиц и 14 млекопитающих). Из внесённых в перечень и находящихся под угрозой уничтожения птиц оказались: чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, очковая гага, сибирская гага, камчатский тетеревятник, большой подорлик, чернобрюхий глухарь, малый веретенник и другие. Среди млекопитающих: сайгак, черношапочный сурок, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько популяций северного оленя, кодарский подвид снежного барана и другие.

Отметим, что за последние 23 года Красная книга ни разу не обновлялась, несмотря на то, что согласно законодательству, документ должен пересматриваться раз в десять лет, а попытки ее переиздать приводили к громким скандалам, ведь включение животного или растения в федеральное издание влечет не только получение им соответствующего статуса, но может подрывать чьи-то охотничьи и промысловые интересы.

Занесение вида в Красную книгу России автоматически влечёт за собой возникновение законодательной защиты, а уничтожение объектов, значащихся в Красную книгу, преследуется законом. Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и охраняемым международными договорами, влечет административную и уголовную ответственность.