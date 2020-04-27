2020-04-26T23:33:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 27 апреля 2020 года возросло до 778 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 27 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о коронавирусеПоследние новости о коронавирусеФото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса в России на 27 апреля 2020 года возросло до 778 человек. Количество летальных случаев за сутки в стране от инфекции covid-19 возросло на 97 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала выявления первых заболевших в РФ общее число заражений превысило 80 тысяч, за последние сутки врачи выявили коронавирус у 6 361 человека в разных регионах государства. Наибольшее число инфицированных пока приходится на Москву. Там врачи подтвердили диагноз коронавирусной инфекции у более чем 42 тысяч человек.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Москве установят памятник медикам, которые борются с коронавирусом. На передовой с болезнью сейчас практически без выходных находятся тысячи врачей не только в столице, но и по всему миру.

Напомним, неделей ранее стартовал набор пациентов у которых бесплатно будут определять наличие антител к вирусу. Таким образом исследовали смогут выявить тех, у кого есть иммунитет к covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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