Молибденовое пятно от аварии в Китае не дошло до Хабаровска

В конце марта из-за аварии случился на одной из шахт в китайской провинции Хэйлунцзян произошел выброс молибденовых стоков. Среди загрязняющих веществ были молибден, нефтепродукты и химические вещества, применяемые в процессе добычи молибдена. Всего в реку Ицзими попали более 2,5 миллиона кубических метров загрязнённых вод.

8 апреля Всемирный фонд дикой природы (WWF) выразил обеспокоенность в связи с загрязнением бассейна реки Сунгари — крупного притока трансграничного Амура. Вызывало опасение, что молибденовое пятно дойдет до населенных пунктов Хабаровского края. Всем предприятиям, обеспечивающим водозабор, поручили либо применить технологии для дополнительной очистки воды, либо обеспечить подпитку своих систем водой не из Амура. Также усилили мониторинг качества воды.

Сейчас установлено, что молибденовое пятно «растворилось», не дойдя до Хабаровска.

— По данным исследований, концентрация — примерно 0,004 миллиграмма на литр. То есть её обнаружили, что она есть, но она во много десятков раз ниже допустимой. Она очень близка к каким-то фоновым значениям, — рассказал председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров телеканалу «Хабаровск».

Самую большую роль сыграло расстояние между Хабаровском и хранилищем отходов в провинции Хэйлунцзян - 1200 километров. Также сыграла роль быстрая реакция китайского правительства. Были построены 11 очистных дамб на пути следования пятна, использовались специальные химикаты для абсорбирования и вывода молибденовых отходов из воды. Тем не менее, «Водоканал» сделал запасы и активированного угля, и хлористого железа. Эти реагенты могли бы полностью обезопасить систему водоснабжения, если бы это понадобилось. По словам эколога, за последние годы система мониторинга тоже сильно усовершенствовалась.