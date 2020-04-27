Число выздоровевших от коронавируса в России на 27 апреля 2020 года составило 6 767 человек. За сутки больницы покинули 517 человек. Теперь все они здоровы, их жизням ничего не угрожает.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф общее число заразившихся covid-19 с начала эпидемии в стране в разных субъектах превысило 80 тысяч инфицированных. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме, а некоторым даже разрешили лечиться дома - заболевание проходит бессимптомно.

Тем временем, в Москве установят памятник медикам, за их неоценимый труд в борьбе с коронавирусом. Сообщается, что мемориал будет не только в память о тех, кто сам погиб от covid-19, сражаясь с ним на передовой, но и посвящен тем, кто работает в дали от дома, например, в регионах, ежедневно спасая пациентов.

Ранее сайт kp.ru писал, что Россия вышла на второе место в мире по ежедневному приросту зараженных коронавирусом. Всего за минувшие сутки в стране подтвержден диагноз у 6 361 пациента. На первом месте в этом списке остаются США. Там новых случаев инфицирования больше 15 тысяч за 24 часа. Третьей идет Великобритания - больше 4,4 положительных к cpvid-19 людей.