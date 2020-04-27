Число заболевших коронавирусом в России на 27 апреля 2020 достигло 81079

Число заболевших коронавирусом в России на 27 апреля 2020 года достигло 81 079 человек, увеличившись за минувшие сутки на 6291. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов по контролю за распространением COVID-19.

Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Москве (42 480, +2971), Московской области (9070, +576), Санкт-Петербурге (3077, +151), Нижегородской (1367, +153), Мурманской (961, +105), Ленинградской областях (700, +42), а также в Республике Дагестан (827, +103) и Краснодарском крае (780, +73).

Также значительный прирост числа инфицированных в Ростовской (649, +65), Тульской (644, +66), Рязанской (602, +63) и Брянской (599, +78) областях.

За сутки число благополучно излечившихся от коронавируса увеличилось на 470, достигнув 6781. Жертвами COVID-19 с начала эпидемии стали 780 человек, проведено более 2,8 миллионов тестов.