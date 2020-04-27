Они снимались за Родину

Картина «ДЖУЛЬБАРС» (Первый канал, 27 - 30 апреля, 21.30) переносит нас в первые дни войны и знакомит с курсантами и преподавателями пограничной школы служебного собаководства, которые в августе 1941 года вынуждены принять активное участие в боевых действиях - сначала им предстоит столкнуться с немецкими диверсантами, а позже уже и с регулярными войсками противника. На фоне перестрелок и рукопашных развивается мелодраматическая линия: врач Кира (Мария Андреева) разрывается между харизматичным командиром школы собаководства Шевцовым (Николай Мачульский) и влиятельным партработником Поляковым (Алексей Барабаш). Ну а вынесенный в название четырехсерийного фильма Джульбарс - это дикий пес, уничтоживший однажды все съестные припасы школы, но избежавший наказания благодаря заступничеству дочери Киры Лизы. Джульбарс в долгу не останется и не раз поможет девочке и другим героям избежать смертельной опасности.

Действие 8-серийной ленты «ЧЕРНОЕ МОРЕ» («Россия 1», 27 - 30 апреля, 21.20) разворачивается уже ближе к концу войны, однако и здесь не обошлось без диверсантов и любовных коллизий. Прибывшему в Новороссийск офицеру Смерша Сергею Сабурову (Павел Трубинер) предстоит схватка с командой немецких шпионов-подводников, подбирающихся к советским позициям под прикрытием глубин Черного моря. Службу, которая и без того опасна и трудна, омрачает гибель друга Сабурова во время одной из операций. Жена погибшего Елена (Екатерина Вилкова) считает Сабурова виновным в смерти мужа, а ведь когда-то, еще до замужества, Елена была возлюбленной Сергея...

В «Черном море» героиня Екатерины Вилковой сразится с немецкими диверсантами. Фото: Канал «Россия 1»

Если любовные коллизии, озвученные свистом пуль и грохотом взрывов, вам не слишком интересны, можно переключиться на истории из мирного времени. Например, на сериал «ОХОТА НА ПЕВИЦУ», показ которого продолжается на НТВ (понедельник - четверг, 21.00). Здесь, напомним, ловят маньяка, угрожающего популярной артистке Жанне Балашовой (она, конечно же, списана с Аллы Пугачевой). Кипят страсти и в сериале «Бывшие» (ТНТ, понедельник - четверг, 22.00), в центре внимания которого находятся непростые отношения между богатой девушкой-наркоманкой и пытающимся помочь ей врачом. Сейчас зрители наблюдают за событиями первого сезона, но вскоре в эфире появятся свежие серии, которые прежде показывались лишь на интернет-платформах.

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