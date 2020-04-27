Анекдоты: Чисто русское проверенное веками историческое оружие: болт-кладенец

На седьмые сутки самоизоляции:

- Сема, что ты такой грустный сидишь?

- А в тюрьме сейчас прогулка.

* * *

Сижу в кафе. Подходит парень и говорит:

- Девушка, можно я за вас заплачу?

Ну я не растерялась - достала квитанции за отопление, газ, свет, воду…

* * *

Русские дети суровы. Они ждут температуру -30, когда отменяют уроки в школе и можно пойти погулять на улице!

* * *

Не верьте никому, особенно Минздраву! Он сообщил, что, чтобы выйти на улицу и не заразиться, достаточно надеть маску и перчатки. Я так и сделал. А остальные люди, сволочи, надели еще и брюки, футболки и кроссовки!

* * *

Я сегодня забыл дома маску. Такое чувство, что трусы не надел.

* * *

И даже лет через 30 - 40, достигнув своего заслуженного альцгеймера или паркинсона, вы будете не раздумывая, без запинки отвечать на вопрос: «Что вы делали в апреле 2020 года?»

* * *

- Перестаньте мне тыкать!

- Но мы ведь уже выпили на брудершафт.

- Да, но вилкой реально больно!

* * *

Эх, сейчас бы прыгнуть с золотым парашютом, да прямо на финансовую подушку!

* * *

- Алло, это салон красоты?

- Нет, теперь это аптека.

- А подстричься у вас можно?

- (Шепотом.) Приходите…