Анекдоты: Чисто русское проверенное веками историческое оружие: болт-кладенец
На седьмые сутки самоизоляции:
- Сема, что ты такой грустный сидишь?
- А в тюрьме сейчас прогулка.
* * *
Сижу в кафе. Подходит парень и говорит:
- Девушка, можно я за вас заплачу?
Ну я не растерялась - достала квитанции за отопление, газ, свет, воду…
* * *
Русские дети суровы. Они ждут температуру -30, когда отменяют уроки в школе и можно пойти погулять на улице!
* * *
Не верьте никому, особенно Минздраву! Он сообщил, что, чтобы выйти на улицу и не заразиться, достаточно надеть маску и перчатки. Я так и сделал. А остальные люди, сволочи, надели еще и брюки, футболки и кроссовки!
* * *
Я сегодня забыл дома маску. Такое чувство, что трусы не надел.
* * *
И даже лет через 30 - 40, достигнув своего заслуженного альцгеймера или паркинсона, вы будете не раздумывая, без запинки отвечать на вопрос: «Что вы делали в апреле 2020 года?»
* * *
- Перестаньте мне тыкать!
- Но мы ведь уже выпили на брудершафт.
- Да, но вилкой реально больно!
* * *
Эх, сейчас бы прыгнуть с золотым парашютом, да прямо на финансовую подушку!
* * *
- Алло, это салон красоты?
- Нет, теперь это аптека.
- А подстричься у вас можно?
- (Шепотом.) Приходите…
ИСТОЧНИК KP.RU