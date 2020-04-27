Рынку такси грозит массовая безработица

Мы каждый день слышим об “умирающих” ресторанах, салонах красоты, туристических компаниях, развлекательных агентствах и других бизнесах, которым уже не пережить карантин. О проблемах говорят даже производители еды и пива. А что происходит с таксистами? У них проблем не меньше. Люди почти никуда не ездят — все сидят по домам. Разве что в случае крайней необходимости.

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК УПАЛО НА 60%

Агрегатор "Везет" объединяет 325 тысяч водителей по России. Он представлен в 120 городах страны. Как сообщил «КП» источник, близкий к руководству компании, ситуация в сервисе крайне сложная. Это может привести к массовым сокращениям персонала. По данным источника, количество поездок в такси упало на 60%, в некоторых городах – до 80%. Это значит, что сотни тысяч водителей сидят без регулярного дохода, им не на что кормить семьи. Из-за распространения коронавируса и введения мер борьбы с ним, бизнес такси стал одним из самых пострадавших сфер экономики. При этом пока не вошел в список наиболее пострадавших отраслей.

На время кризиса компании пытаются переформатировать свою деятельность, чтобы сохранить кадры и дать людям возможность зарабатывать. И такси в том числе.

- Рынок действительно драматически просел, это резко сказывается на заработке водителей такси по всей России, - констатирует Ирина Зарипова, председатель Общественного совета по развитию такси. - Крупные игроки, несмотря на снижение спроса на такси, быстро адаптировалась. В частности, переключили водителей на доставку, что сохранило их заработок. Однако для такого бизнес-маневра требуются большие инвестиции, отработанные технологии и широкая сеть партнеров среди розничной торговли.

МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ ПОМОЩИ

В случае с такси «Везет», чтобы предприятие могло поддерживать свою деятельность, нужно несколько миллиардов рублей либо от государства, либо от инвесторов. Если помощи не будет, массовые сокращения неизбежны.

И частные деньги агрегатор нашел.

“- Компания рассчитывала, что получит инвестиции от Яндекс.Такси, - комментируют в пресс-службе «Везет». - Крупный агрегатор хотел стать стратегическим инвестором «Везет» еще до начала эпидемии, в 2019 году. Яндекс.Такси заявляла, что готова инвестировать по меньшей мере 8 млрд рублей в развитие технологий безопасности в такси, а также в поддержку регионального малого и среднего бизнеса – таксопарков, индивидуальных предпринимателей и самозанятых таксистов”.

Однако сделка так и не состоялась. Напомним, что для её совершение необходимо было одобрение Федеральной антимонопольной службы. Которая с самого начала скептично относилась к объединению Яндекс.Такси и Везет. «Большого восторга по поводу этой сделки я не испытываю» - говорил глава ФАС Игорь Артемьев в интервью агентству «Прайм»,

В марте 2020 года Яндекс.Такси отозвала ходатайство из ФАС и решила сосредоточиться на поддержке текущих таксопарков и водителей. При этом несостоявшийся партнер по-прежнему готов помочь “Везет”.

В пресс-службе Яндекс.Такси подтвердили, что сохраняют интерес к сделке и, несмотря на непростые времена, готовы помочь водителям и партнерам “Везет” не остаться без заказов и, следовательно, без заработка.

Компания серьезно расширяет географию работы сервисов для экспресс-доставки продуктов Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка, развивает доставку в партнерстве с разными торговыми сетями - от Детского мира до Вкусвилл. Крайне остро стоит проблема развозки врачей и тестов на коронавирус, с которой помогает Яндекс. Крупнейшие аптечные сети страны готовы начать доставку лекарств с привлечением таксистов. Все это в итоге дает возможность водителям зарабатывать, несмотря на стремительно падающее количество пассажиров такси.

- Яндекс действительно выглядит как компания, наиболее готовая к такой сделке, - уверен Карен Казарян, ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций. - Имеются технологии и диверсифицированный бизнес, что позволяет управлять большим числом партнеров; перенаправляя их с пассажирских перевозок на доставку покупок, заказов и посылок, перевозку врачей и волонтеров, что критически важно сейчас, в период пандемии. По факту, судьбу компании «Везет» и нескольких сотен тысяч водителей определит позиция ФАС.