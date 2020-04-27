Ванга и Онищенко против пандемии: 7 самых экзотических методов лечения COVID-19

1.Солнце внутривенно

Президент США Дональд Трамп, узнав о том, что коронавирусы – те самые SARS-CoV-2, вызывающие опасное заболевание COVID-19, охватившее весь мир, быстро гибнут на солнце, предложил доставлять солнечный свет внутрь тела – «через кожу или еще как-то». И тем самым убивать там зловредную дрянь.

Трампа высмеяли все кроме Геннадия Онищенко – в прошлом главного санитарного врача России, а ныне первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке. Он назвал высказывание американского президента правильным, подтвердив, что ультрафиолет солнечного света губительно действует на вирусы. По сути, рекомендовал ультрафиолетовое излучение, правда, не внутрь, а что называется, для наружного применения. Посоветовал обрабатывать им - излучением - помещения.

Кстати, сам американский президент, судя по его загорелому лицу и белыми следами от защитных очков на глазах, регулярно посещает солярий. То есть, внимая советам Онищенко, принимает ультрафиолет наружно.

Дональд Трамп, похоже, доверяет профилактической силе ультрафиолета: имеет лицо человека, часто посещающего солярий.

Однако способ получить "солнце" внутрь, как хотелось бы Трампу, все же существует. Давно существует. Называется УФОК – ультрафиолетовое облучение крови. Облучают просто. Посредством физиотерапевтического прибора направляют часть кровотока под кварцевую лампу. Меня самого так «пользовали» еще лет 20 назад - экспериментально, оздоравливая после операции по поводу аппендицита.

Сейчас некоторые медики и без подсказки Трампа на свой страх и риск пробуют применять УФОК для лечение больных COVID-19. Поскольку знают, что этот метод полезен для дыхательной системы. Помогает при пневмонии. Кроме того расширяет сосуды, восполняет уровень кислорода в органах и тканях, оказывает противовоспалительный эффект, препятствует образованию тромбов, повышает иммунитет. А это вроде бы то, что требуется заболевшим. Не смотря на споры об истинной сути недуга, что-нибудь одно, как минимум, обязательно пригодилось бы.

2. Инъекции кислорода

Экстракорпоральная мембранная оксигенация - ЭКМО или ЭМО отличается от УФОК только в одном: кровь не облучают, а насыщают кислородом. Берут из вены: «обогатив» живительным газом. Потом возвращают в артерию. Подобным способом в Китае – в провинции Хубей – вроде бы уже вылечили несколько человек. И тем самым подкрепили недавно появившуюся гипотезу о том, что коронавирус 2019-nCoV воздействует не столько на легкие, сколько на красные кровяные тельца, переносящие кислород по организму – почти лишает их этой способности. Получается, что ЭКМО компенсирует возникшую недостаточность.

В Китае лечат добавлением в кровь кислорода. Помогают легкиим.

3. Гелий – в легкие

Александр Чучалин, директор российского НИИ пульмонологии, предлагает лечиться гелием – вдыхать его время от времени. Естественно, под руководством и наблюдением медиков, имеющих соответствующую аппаратуру.

Гелий - очень легкий и «высоко текучий» инертный газ, не вступающий в реакции с другими веществами. Обладая мизерной плотностью, он проникает в легкие почти без сопротивления – тем самым облегчает дыхание, улучшает диффузию кислорода через альвеоло-капиллярную мембрану, расслабляет гладкую мускулатуру.

Для процедур гелий подмешивают к кислороду, добавляют окись азота и нагревают почти до 90 градусов. Что, по заверению медиков, создает мощное тепловое и теплорефлекторное воздействие на организм, снижает активность вирусов.

Легким газом легко дышать.

4. Припарки живым

В соцсетях набрал популярность ролик с рекомендациями руководителя израильского института психосоматики Эли Тальберга. Рекомендует он по-русски, вспоминая старинный способ лечения пневмонии, пользу которого еще в начале прошлого века обосновал профессор Абрам Соломонович Залманов. Это горячее обертывание. Или припарки, как издревле называли подобные процедуры на Руси. Мертвым, согласно расхожей поговорке, они не помогали. А вот живым – еще как.

Горячее обертывание заболевших COVID-19, по мнению Тальберга, позволит избежать осложнений - особенно фиброза легких, часто развивающегося под влиянием коронавирусов.

Обертывают обнаженный торс большим махровым полотенцем, вымоченном в горячей воде при температуре в 60 градусов. Обертывают быстро, чтобы мокрое полотенце не успело остыть. Поверх горячего полотенца наворачивают сухое, а поверх него - стеганное одеяло, сложенное в ленту по ширине троса. Обернутый должен лежать 20 минут. Лежать и прогреваться грудью. Что, как уверяет израильский доктор, уничтожает вирусы в межклеточном пространстве, поскольку они менее жизнеспособны, чем родные клетки организма. Припарки разрушает и уже возникшие фиброзные спайки.

Чтобы прогреться, как следует, нужно 20 минут.

5. Дыхательные упражнения

Джоан Роулинг – автор историй про Гарри Поттера - рассказывала, что ощутив у себя симптомы COVID-19, занималась дыхательной гимнастикой. Якобы благодаря ей и вылечилась. Совсем не исключено. Ведь те упражнения, которые она делала, способствовали очищению легких, снабжали кислородом самые нижние их отделы, обычно плохо вентилируемые.

Упражнения из практики йогов. Роулинг, по совету медиков из британского Queens Hospital, делала два. Одно заключается в медленном вдохе, например, на счет пять, и в столь же медленном выдохе. И так – раз пять-шесть. Писательница дышала сидя. Можно. Хотя йоги рекомендуют делать это на ходу – на пять шагов вдох, на пять – выдох.

В другом упражнении опять же нужно медленно вдохнуть. Набрать воздуха, что называется, до отказа. Задержать дыхание, а потом быстро выдохнуть широко открытым ртом со звуком «х-а-а-а».

Йоги практически не кашляют, потому что знают секреты правильных вдохов и выдохов.

Роулинг хватило комплекса из двух упражнений – практиковала их две недели по нескольку подходов в день. Насколько сил хватало. Но есть и третье упражнение, которое лишним не будет: все тот же медленный вдох и сразу же – без задержки дыхания - энергичный выдох сквозь сомкнутые губы.

Полезнее всего вдыхать через нос, если он, конечно, не заложен. Тысячами лет йоги так делали. И никакими коронавирусами не болели.

6. Позволить себе водочки

Велизар Властемиров – помощник бабы Ванги – уверял, что, предсказывая некую страшную хворь, которая придет с Востока, прорицательница поминала и «лекарство» от неё. Якобы, согласно записям Ванги, которые он обнаружил в некой тетрадке, против хвори будет хороша «огненная вода». Велизар вполне логично полагает, что бабушка имела в виду водку. Или виски, которые сама уважала.

Современные медики, конечно, возражают: мол, бесполезно пить в лечебных целях. Особенно напиваться. Ведь в лучшем случае можно будет продезинфицировать горло. А коронавирусы, де, прячутся в легких. И хотя доказано, что эта зараза не выдерживает контакта с алкоголем, собственно контакта и не будет.

Однако, как известно, особенно водителям - из числа тех, которые дули в гаишные трубочки: даже на утро после вечерней выпивки в выдыхаемом воздухе могут сохраниться пары алкоголя – пресловутые промилле. Не говоря уж о предыдущем вечере. А откуда эти пары? Из легких. Значит, контакт алкоголя с легкими все-таки происходит. Равно, как и с вирусами, которые туда залезли.

Иными словами, совсем уж исключать водку из списка лекарств от новой китайской инфекции было бы преждевременно. До выяснения обстоятельств посредством научных исследований. Понятно, что в любом случае злоупотреблять «препаратом бабушки Ванги» не стоит: цирроз печени ничем не лучше COVID-19.

"Препарат бабушки Ванги" многие принимают с удовольствием. Лечение и профилактику омрачает передозировка.

7. И покурить?!

Таинственный феномен обнаружили французские медики, о чем с удивлением оповестили свою академию наук (French Academy of Sciences’ Biology Reports). Ведомые профессором Захиром Амуром (Zahir Amoura), они обследовали почти 500 пациентов госпиталя Питье-Сальпетриер в Париже (Paris’s Pitiе-Salpеtriеre hospital), зараженных COVID-19. Курильщиков среди них не набралось и 5 процентов. Это при том, что во Франции курят более 25 процентов населения.

- Шансы на то, что у курильщиков разовьется симптоматическая форма заболевания в 5 раз меньше, чем у некурящих, а вероятность госпитализации в 4 раза меньше, - рассказывала участница исследований профессор Флоранс Тубах (Florence Tubach) менее, чем через месяц.

- В эпидемиологии очень редко можно найти защитный фактор такого масштаба , - недоумевала женщина в интервью газете Le Figaro.

Тем временем схожие результаты получили коллеги из парижской больницы Publique-Hоpitaux de Paris: нашли менее 8 процентов заядлых курильщиков среди 11 тысяч госпитализированных с диагнозом COVID-19.

По данным из Китая, где обследовали тысячу зараженных, регулярно курили примерно 12 процентов, при среднем уровне курящих в Китае почти в 30 процентов.

Захир Амур полагает: «в табаке однозначно есть нечто такое, что защищает от заражения Sars-Cov-2». Но что? Никто толком не знает. Ученые еще только планируют разобраться в ходе намеченных более обширных исследований. Планируют, как минимум, проверить гипотезу, которая уже пришла им на ум. Возможно, предполагают они, вирусы нацеливаются на те же самые ацетилхолиновые рецепторы, имеющиеся в эпителиальных клетках легких, к которым прикрепляются молекулы никотина. И получается, что одна дрянь, заняв свои места, блокирует другую.

А пока ситуация не прояснилась, медики рекомендуют не делать вывод, будто бы курить полезно - в сигаретном дыме полно токсичных и опасных соединений, способных рано или поздно довести до смерти.

И что там в задымленных легких происходит? Загадка.

Очевидно, что не стоит и начинать курить в профилактических целях. Поскольку вряд ли получится «забить» легочные рецепторы никотином или чем-то еще из сигаретного дыма так, чтобы совсем не оставить мест вирусам. Ведь речь шла о том, что «защищенными» оказались заядлые курильщики со стажем, которые легко переносят огромные «дозы» табачного дыма - в 100 раз превышающие те, которые способны вдохнуть некурящие без тошноты и рвоты. Вспомните Тома Сойера и Гекельберри Финна, попытавшихся впервые выкурить трубку, сбежав на необитаемый остров. Отравились дымом так, что еле живые остались.

Воодушивились, конечно, конспирологи. В первую очередь они обратили внимание на то, что атака коронавирусов на людей стала успешной после того, как во всем мире начали бороться с курением. Буквально устроили гонения на курильщиков. Многие бросили. И в России в том числе. Совпадение? Вполне возможно. Совпадения сейчас находят то там, то сям. Например, усматривают связь пандемии COVID-19 с распространением сетей 5G. Или, наоборот, увязывают с уменьшением числа тех, кому в детстве делали прививки от туберкулеза. Якобы, вакцина, которую давно вкалывали, до сих пор предохраняет – еще и от китайских коронавирусов.

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

Многие медики признают реально действующим «лекарством» от COVID-19 антитела, извлеченные из крови переболевших. На всех их пока не хватает.

Не факт, что всем помогает искусственная вентиляция легких (ИВЛ) . Оказалось, что эта процедура может быть опасной.

По данным Всемирной организации здравоохранения, почти готовы 70 вариантов вакцины от COVID-19. Но вряд ли какая-нибудь из них – действительно эффективная – станет доступной раньше, чем через год.

Отмахиваться от альтернативных способов лечения пока рано. Уж лучше что-то, чем совсем ничего.