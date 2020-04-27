Коронавирус в России, последние новости на 27 апреля 2020: Государство готово поддержать граждан и бизнес

В период с марта по 26 апреля коронавирус обнаружили у 874 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, COVID-19 диагностировали к 778 курсантов и слушателей военных вузов, 129 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений и у 245 человек из числа гражданского персонала вооруженных сил.

Государство готово оказывать финансовую поддержку гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавируса столько, сколько этого потребуют обстоятельства. Несмотря на то, что бюджет в этом году будет дефицитным, все обязательства, в том числе социальные, выполнят, подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов в эфире канала "Россия 1". Для этих целей из Фонда национального благосостояния выделят 2 трлн рублей, еще 1 трлн рублей привлекут в качестве заимствований из внешних источников.

Точных сроков окончания пандемии коронавируса не может предсказать никто, но эксперты продолжают делиться мнениями по этому вопросу. В частности, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин предполагает, что проблема с COVID-19 сойдет на нет к середине июня - учитывая, что цикл подобных заболеваний обычно укладывается в 3,5 месяца.

Однако сейчас вполне очевидно, что эпидемия пока еще весьма далека от завершения: 26 апреля Россия вышла на второе место в мире по числу заболеваний коронавирусом за сутки (6 361 случай). Впереди с заметным отрывом США (15 147), на третьем месте Великобритания (4 463), на четвертом - Испания (2 805).