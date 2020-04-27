Прыжки с парашютом в Арктике: высота - 10 тысяч метров

Эти удивительные прыжки (с высоты 10 тысяч метров, с самолета ИЛ-76 в районе архипелага Земля Франца Иосифа) вполне можно назвать уникальными ещё и потому, что «в процессе десантирования» испытывались новые парашютные системы.

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

Если говорить в самых общих чертах - это индивидуальное кислородное оборудование парашютиста, навигационное устройство, специальное снаряжение и обмундирование, которые пока ещё не использовались в экстремальных условиях Арктики.

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

В учениях участвовали и бойцы разведподразделения ВДВ, которые, в свою очередь, десантировались с высоты - 2000 и четко взаимодействовали с личным составом тактической группы Северного флота. Их главной задачей было - «выявить и уничтожить» диверсионно-разведывательную группу условного противника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/775604" frameborder="0"></iframe> Генерал-полковник Андрей Сердюков о десантировании в арктических условиях.

Возможно, специально для этих манёвров выбрали последнии дни апреля, а это - арктическое лето: без дорог, но - с болотами, водоемами. Впрочем, десантников это не испугало.

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант, Герой России Юнус-Бек Евкуров, который руководил учениями, прямо там, на месте их проведения, записал такой вот комментарий:

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

«Сегодня, впервые в мировой истории, мы провели групповое десантирование личного состава на парашютных системах специального назначения в арктических условиях с высоты 10 000 метров - с использованием кислородного оборудования и последующим выполнением учебно-боевых задач. Такого до нас еще никто не делал. Это прямое поручение Министра обороны Российской Федерации - генерал армии, Герой России Сергей Кужугетович Шойгу лично уделяет пристальное внимание внедрению в Вооруженных Силах современных образцов вооружения и военной техники, в том числе, не являются исключением и новые парашютные системы. Высотное десантирование было посвящено 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/775603" frameborder="0"></iframe> Заместитель Министра обороны РФ о десантировании с высоты 10 000 метров.

... Прежде, чем завершить учения, десантники провели так называемую «днёвку». Это - такие практические занятия, смысл которых - в реальных условиях применить свои навыки выживания в Арктике. Воины показали, как они быстро умеют устраивать прочные укрытия... из снега.

А потом - так же, вполне удачно - спецназ ВДВ испытал опытный образец новейшей машины жизнеобеспечения - мощного тягача «Витязь» производства АО «КБП Тула»...