2020-04-27T07:52:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Последние новости на утро 27 апреля 2020: в России начали создавать мышей для испытания вакцины от коронавируса, а в Европе частично сняли карантин

Мы собрали последние новости на утро 27 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новости на утро 27 апреляПоследние новости на утро 27 апреляФото: REUTERS
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Последние новости на утро 27 апреля 2020: в России начали создавать мышей для испытания вакцины от коронавируса. Созданием биологически безопасных подопытных занимаются специалисты "Вектора" и ученые Института биологии гена РАН. Сообщается, что результаты создания чувствительных к covid-19 мышей исследователи представят уже в июне.

Тем временем, в Европе начали смягчать карантинные меры. Однако о полном снятии режима пока речь не идет. Упростили ограничения, введенные ранее из-за коронавируса, в Чехии, Грузии, Швейцарии, Греции и Хорватии.

Пока одни страны решили немного облегчить жизнь своим гражданам и ослабить карантин, власти Япония запретили въезд из России, Белоруссии и Украины и еще 11 стран. Ранее в этот список уже были включены США, Китай, Южная Корея и страны Евросоюза.

Сирийская ПВО отразила атаки в небе над Дамаском. Силами противовоздушной обороны удалось сбить несколько выпущенных ракет противника. Уточняется, что это была "израильская агрессия, совершенная из воздушного пространства Ливана".

ИСТОЧНИК KP.RU

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