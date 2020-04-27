Коронавирус в Турции, последние новости на 27 апреля 2020: более 110 тысяч заболевших

Турция продолжает бороться с коронавирусом. Последние новости на 27 апреля 2020 года таковы: 110 130 случаев заражения, 2 805 человек скончались, 29 140 человек - выздоровели.

В стране до сих пор действуют ограничительные меры: закрыто все, кроме продуктовых магазинов, аптек и предприятий, чья работа необходима. Из дома можно выходить только в случае необходимости. По выходным и иногда в будни в стране вводят комендантский час. В этом случае покидать жилплощадь запрещено всем. Также в 30 крупных городах Турции закрыт въезд и выезд.

Международное авиасообщение временно прекращено и неизвестно, когда откроется туристический сезон. Недавно стало известно, что коронавирус может отразиться на системе "все включено", которая очень популярна у туристов. Некоторые полагают, что ради безопасности гостей от нее можно отказаться, ведь чаще всего во время приемов пищи туристы собираются в одном помещении и едят все вместе за большими столами. То есть никакой социальной дистанции нет.

Кроме того, из-за распространения инфекции в Турции хотят временно освободить 90 тысяч заключенных, которые отбывают наказания в колониях не за тяжкие преступления. После эпидемии они вернутся обратно.

Если говорить о последних новостях на 27 апреля 2020 года о коронавирусе в Турции, накануне число новых заболевших выросло более чем на 2,3 тысячи. Это самый маленький прирост с начала апреля. Кроме того, уже несколько дней подряд число выздоровевших превышает число новых заболевших.