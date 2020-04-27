Коронавирус в Италии, последние новости на 27 апреля 2020: с 4 мая частично снимают ограничительные меры

Последние новости на 27 апреля 2020 года о коронавирусе в Италии таковы: общее число заболевших достигло 197 675, скончались от инфекции 26 644 человек, а выздоровели - 64 928 человек.

В стране снижается количество смертей от коронавируса - накануне за сутки от инфекции скончались 400 итальянцев. Это значит, что кривая заболеваемости и смертности перестала расти и, возможно, Италия достигла пика по заболеваемости COVID-19. Это выяснится точно в ближайшие дни.

Если говорить о последних новостях на 27 апреля 2020 года о коронавирусе в Италии, с 4 мая премьер-министр Джузеппе Конте снимет запрет на посещение парков - они будут открыты для прогулок с детьми и занятий спортом. Кроме того, можно будет встречаться с родственниками, покинуть город или регион и уехать домой. Но массовые мероприятия все еще остаются под запретом.

Также в Италии возобновится производство, строительные работы и оптовая торговля. Магазины откроются не раньше 18 мая, а салоны красоты и бары - не раньше 1 июня. А вот границы страны, как предполагают власти, для туристов будут закрыты до конца года.

Заметим, что в некоторых провинциях ослабили ограничительные меры еще в середине апреля. Например, разрешили местным жителям заниматься спортом на улице.

В Италии задумываются и о пляжном сезоне. Если его откроют, то введут новые ограничения - социальную дистанцию в несколько метров, уменьшение количества шезлонгов и другие. Кроме того, все оборудование на пляжах будут дезинфицировать.