«Победный вор»: блогер обвинила детскую филармонию в краже идеи

Ульяна Меньшикова – популярный барнаульский блогер: пишет сермяжные истории из деревенской жизни, разоблачает скаредных батюшек (по образованию Ульяна церковный регент), а в 2016 году придумала петь хором в День Победы.

- Было так: я жила в Москве, служила в Храме Иверской Божьей матери и вела хоровые студии в Российской государственной академии правосудия и Мед. университете имени Сеченова, - рассказывает Ульяна. – За месяц до праздника в либеральных СМИ началось беснование: «Завалили трупами, пили бы Баварское», - и мне попалась на глаза статья о том, что умерла красивая традиция ветеранов собираться в сквере у Большого театра, потому что ветеранов не осталось, и там теперь один официоз...

Ульяна Меньшикова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Через пять минут Меньшикова написала пост, что 9 мая ждет всех желающих в 11.00 на «ветеранском» месте петь «Смуглянку» и «День Победы».

Акцию назвала «Победный хор» и посвятила своему деду Соловиченко Ивану Нестеровичу, в первые дни войны попавшему в плен, просидевшему в фашистском лагере четыре года и возглавлявшему там тайную партийную ячейку.

С тех пор «Победный хор» проводится каждый год: сначала к Большому театру пришли 200 человек, студенты и певчие Ульяны, потом набралась тысяча. Люди прилетают из Новосибирска, Екатеринбурга и Калининграда, приезжают из Германии – те, кто уехал туда на ПМЖ, френды тратятся на билеты, чтобы спеть с Ульяной!

- На тысяче я перестала считать, - признается женщина. – Многие идут мимо, останавливаются...

То есть, нет никакого оформления. Сама Ульяна тоже приезжает, из Барнаула, куда ей пришлось уехать в 2017-м. Репетирует хор в парках. Настоящая народная акция!

Была.

pobedniy.khor Победный хор 9 мая 2019

«РАЗБОЙНИКИ, ВОРЫ, УРОДЫ…»

«Пока я, ненормальная вечная энтузиастка, задарма хлопаю ушами… мошенники от культуры благополучно украли: название, концепцию, идею, - на днях огорошила своих читателей Ульяна. – Написали программы, подали на гранты, освоили их и приготовились почивать на лаврах… Взяли, что лежало на поверхности в интернетах. Алле-оп! На сцену нашего цирка выходят представители Свердловской детской филармонии».

И ссылочка: «Победный хор» - проект Свердловской государственной детской филармонии и Областного совета ветеранов… Участвуют города Екатеринбург, Ирбит, Кушва, Нижний Тагил, Полевской, Сухой Лог, Верхняя Пышма и Красноуфимск».

А под ссылочкой - телеинтервью заслуженного артиста России, куратора проекта Юрия Бондаря, объясняющего:

- «Победный хор» это большой концерт, в котором участвует капелла мальчиков, оркестр народных инструментов, солисты - и плюс зал! Весь зал участвует вместе с солистами на сцене, и от этого звучит Победный хор. Песни – до боли известные…

РАЗБОРКА

Ульяна:

- Я написала в филармонию: как вышло, что у нас - дублирующие мероприятия? Они абсолютно одинаковые: у меня просто денег нет, а, если бы мне дали грант, у меня тоже стояли бы и капелла мальчиков, и оркестр Большого театра!

- Чего вы ждали?

Ждала, что филармония извинится и укажет мое авторство, пусть без фамилии: просто напишет, что «присоединяется к проекту «Победный хор», так уже делали в Ярославле, люди, которые пели на улице… Вместо этого зам. директора филармонии Наталья Подкорытова мне ответила: «Ульяна, у нас совсем другой проект. А идеи – они витают в воздухе... Наша принадлежит руководителю капеллы мальчиков Фридриху Вейсгейму».

То есть, кто первым встал, того и тапки.

В итоге, восемнадцать тысяч подписчиков Ульяны пришли на официальную страничку Свердловской государственной детской филармонии и оставили там примерно 200 возмущенных комментариев.

«Постыдитесь!!!», «Присвоили, надо же, наш проект!», «Решили за чужой счет денег срубить под шумок. Стыдобища!», «Свердловская государственная детская филармония украла проект Ульяны Меньшиковой! Я и моя семья участвуем в нем уже много лет!», - именно то, что приятно читать родителям маленьких артистов перед Днем Победы.

Страничка филармонии сначала неудачно отшучивалась: «Это во всех смыслах коллективное творчество. Спасибо, что заметили наш проект», - а потом выстрелила из тяжелой артиллерии:

«Уважаемая Ульяна Меньшикова. Ваш проект заявлен как народная акция, проводимая ежегодно с 2015 года в День Победы (ошибка – с 2016 года. – Ред.). Проект Детской филармонии был создан в 2014 году, к 70-летнему юбилею Победы. Сожалеем, что кажущееся сходство послужило поводом для ряда безосновательных негативных высказываний в адрес Детской филармонии. В завершение отменим, что оба проекта преследуют общую цель – чтить память павших. Здесь нет места соперничеству».

То есть, это Меньшикова сплагиатила идею. Всем чмоки в этом чатике.

Дозвониться в нынешние выходные дни в филармонию не удалось.

pobedniy.khor Катюша Победный хор 9 мая 2019, Дирижер Ульяна Меньшикова, Видео Наталья Шахова.

«КОЛОТИЛАСЬ, РАССЫЛАЛА ПАЧКИ ПИСЕМ…»

Ульяна расстроена:

- Какой 2014-й… У них на сайте черным по белому написано: первый концерт проекта состоится 23 февраля 2020 года в Ирбите, и об этом же говорит куратор по телевидению. Мы с френдами ищем юристов, будем решать ситуацию в правовом поле...

Я спрашиваю:

- Ульяна, а вы-то сами пытались зарегистрировать проект и получить на него финансирование?

- Только просила власти помочь с постоянным местом проведения хора, потому что 9 мая везде ограждения, людям трудно прорваться: колотилась буквально везде, рассылала пачки писем. Помогла Ольга Шарапова из Мосгордумы, но место нам выделили на Юго-Западе Москвы, это не то, и Мария Захарова из МИДа: она обещала помочь, как только закончится пандемия. Денег я никогда не просила…

Взгляд с 6-го этажа

Грустное послевкусие у этой истории. Я ни капли не обвиняю учреждение культуры: незарегистрированные идеи лежат под ногами и принадлежат всем, это данность. «Беру добро, где нахожу», - говорил Мольер.

И все-таки я не могу не вздохнуть о народном порыве. Таком искреннем. Таком не нуждающемся в финансировании.

Как здесь не вспомнить проект «Бессмертный полк», зародившийся в Томске у похожих на Ульяну «чудиков»-журналистов? Когда, помимо воли «чудиков», движение выплеснулось на всероссийский уровень, они, помнится, тоже были недовольны… чем-то. Мол, не так задумывали.

Ну, и, конечно, гнев и обида сотен людей, почувствовавших себя обокраденными, - совсем не те чувства, которые нужно испытывать в День Победы. Совсем.