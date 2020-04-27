2020-04-27T11:10:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 27 апреля 2020: 6 198 заболевших за сутки

Оперштаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 27 апреля 2020 года
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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В понедельник, 27 апреля, появились новые данные о количестве заболевших коронавирусом в России. За прошедшие сутки болезнь была подтверждена у 6 198 человек. Общее число заболевших - 87 147. Выздоровели - 7346. Умерли - 794.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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