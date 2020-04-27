2020-04-27T08:36:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 27 апреля 2020: в мае безработица может составить 16 процентов

Мы собрали последние новости на 27 апреля 2020 года о коронавирусе в США [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 27 апреля 2020: общее число зараженных инфекцией достигло 965 910Коронавирус в США, последние новости на 27 апреля 2020: общее число зараженных инфекцией достигло 965 910Фото: REUTERS
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Последние новости на 27 апреля 2020 года по коронавирусу в США таковы: 965 910 заболевших, 54 876 человек скончались, выздоровели - 107 045 человек.

В стране до сих пор действуют ограничительные меры, введен режим ЧС во всех штатах. Чувствуется дефицит защитных средств, в больницах не хватает мест для новых пациентов. Власти заказали десятки тысяч аппаратов ИВЛ, но они будут готовы только летом.

В Нью-Йорке самая высокая смертность от COVID-19, там скончались уже 17 280 человек. Режим карантинных мер продлен до 15 мая. Он предусматривает закрытие учебных заведений и предприятий. Аптеки, почта и продуктовые магазины работают по сокращенному графику. Также американцы обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски. Мэр Нью-Йорка даже предложил местным жителям сообщать о нарушителях карантинных мер: фотографировать их и отправлять на специальный номер вместе с адресом, чтобы на место выехала полиция.

Если говорить о последних новостях на 27 апреля 2020 года о коронавирусе в США, советник Дональда Трампа по экономике Кевин Хассет заявил, что в мае безработица может составить 16 процентов.

- По моему мнению, это огромнейший негативный шок, который только видела наша экономика, - цитирует слова Хассета Рейтер со ссылкой на его интервью телеканалу "Эй-би-си". - Мы вернемся к уровню безработицы, близкому к тому, который существовал во время Великой депрессии 1930-х годов.

В штате Нью-Йорк жителей обязали носить медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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