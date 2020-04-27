Коронавирус в Китае, последние новости на 27 апреля 2020: новых случаев – три, погибших нет

В Китае за минувшие сутки зарегистрировано всего три случая инфицирования коронавирусом. За сутки выздоровели 80 человек, умерших нет, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. Летальных исходов в стране не наблюдается уже много дней.

В комитете сообщили, что два из трех случаев – ввозные, один – местный. Он выявлен в северо-восточной провинции Хэйлунцзян.

На данный момент в Китае обнаружено 1636 ввозных случаев заражения коронавирусом, продолжают болеть 627 человек, 22 находятся в тяжелом состоянии, 1009 выздоровели.

Национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания — на текущий момент их в Китае насчитывается 974, в том числе 25 случаев зарегистрированы за минувшие сутки.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире 21 апреля МИД Китая предостерег граждан от любых заграничных поездок.

Тем временем экономика страны уже уверенно восстанавливается после спада в I-мквартале, вызванного эпидемией. Как отмечают местные СМИ, в городах Китая увеличился поток пассажиров в общественном транспорте. С каждым днем открываются все больше кафе и ресторанов, но особые правила все еще действуют в связи с угрозой новой волны коронавируса.

Национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания — на текущий момент их в Китае насчитывается 974, в том числе 25 случаев зарегистрированы за минувшие сутки.