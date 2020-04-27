Коронавирус в Армении, последние новости на 27 апреля 2020: число зараженных растет каждый день

Число инфицированных коронавирусом в Армении растет каждый день. По состоянию на 27 апреля 2020 года, в стране выявлено 62 новых случаев заражения, число больных увеличилось до 1808, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

От коронавируса скончался еще один пациент – 80-летняя женщина. В миндраве отметили, что у пенсионерки были сопутствующие хронические заболевания, которые вызвали осложнения на фоне коронавируса. Так, число умерших достигло 29 человек.

От COVID-19 излечились 848 человек, продолжают лечение 885 пациентов. Общее количество проведенных тестов составило 18 547.

Глава минздрава Армении Арсен Торосян рассказал, при каких условиях коронавирус может исчезнуть в стране. С его слов, если в стране сократится число зараженных, все инфицированные излечатся, и не будет зафиксировано ни одного нового случая. - У нас, фактически, наблюдается тот же темп роста числа зараженных в процентном соотношении. Это хорошо в том плане, что у нас нет резкого роста инфицированных, который отмечался с 1 марта, - передает его слова Sputnik Армения.

Торосян назвал снижение темпа роста числа зараженных главной задачей минздрава Армении.

Он отметил, что нужно быть осторожными и соблюдать дистанцию, санитарно-гигиенические нормы даже после того, как власти отменят режим чрезвычайного положения в стране.

На данный момент для носителей вируса выделено 1700 койко-мест, есть также 300-400 мест в гостиницах. Если количество инфицированных превысит 2100 человек, то люди будут лечиться в домашних условиях.