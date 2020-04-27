2020-04-27T15:02:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Армении, последние новости на 27 апреля 2020: число зараженных растет каждый день

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Армении на 27 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Глава минздрава отметил, что нужно быть осторожными и соблюдать дистанцию, санитарно-гигиенические нормы даже после того, как власти отменят режим чрезвычайного положения в стране.Глава минздрава отметил, что нужно быть осторожными и соблюдать дистанцию, санитарно-гигиенические нормы даже после того, как власти отменят режим чрезвычайного положения в стране.
Изменить размер текста:

Число инфицированных коронавирусом в Армении растет каждый день. По состоянию на 27 апреля 2020 года, в стране выявлено 62 новых случаев заражения, число больных увеличилось до 1808, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

От коронавируса скончался еще один пациент – 80-летняя женщина. В миндраве отметили, что у пенсионерки были сопутствующие хронические заболевания, которые вызвали осложнения на фоне коронавируса. Так, число умерших достигло 29 человек.

От COVID-19 излечились 848 человек, продолжают лечение 885 пациентов. Общее количество проведенных тестов составило 18 547.

Глава минздрава Армении Арсен Торосян рассказал, при каких условиях коронавирус может исчезнуть в стране. С его слов, если в стране сократится число зараженных, все инфицированные излечатся, и не будет зафиксировано ни одного нового случая. - У нас, фактически, наблюдается тот же темп роста числа зараженных в процентном соотношении. Это хорошо в том плане, что у нас нет резкого роста инфицированных, который отмечался с 1 марта, - передает его слова Sputnik Армения.

Торосян назвал снижение темпа роста числа зараженных главной задачей минздрава Армении.

Он отметил, что нужно быть осторожными и соблюдать дистанцию, санитарно-гигиенические нормы даже после того, как власти отменят режим чрезвычайного положения в стране.

На данный момент для носителей вируса выделено 1700 койко-мест, есть также 300-400 мест в гостиницах. Если количество инфицированных превысит 2100 человек, то люди будут лечиться в домашних условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В России один из самых низких показателей смертности от коронавируса
Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович рассказала в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" в специальном марафоне «Спасибо врачам», почему России удается не допускать повторения американского и итальянского сценария
Новости 24
Рогозин рассказал о работниках ракетно-космической отрасли России, заразившихся коронавирусом
Российская футбольная Премьер-лига ищет варианты возобновления сезона с июня
Эксперты составили рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом
Песков назвал «очередной уткой» статью о россиянине, приехавшего в Чехию со смертельным ядом
МИД Чехии готов вести переговоры о передаче России памятника Коневу
Генпрокуратура добилась исключения букмекерских контор из списка нуждающихся в поддержке предприятий
Глава МЧС предложил усилить наказания за нарушения пожарной безопасности
В Черном море нашли затопленный немцами в 1941 году теплоход "Армения"
Путин: материальную поддержку пострадавшим от стихийных бедствий нужно оказывать незамедлительно
В Совфеде прокомментировали возможность переноса майских праздников
ЦБ предложил новые условия для страхования рисков по ипотеке
Борис Джонсон вернулся к работе и извинился за долгое отсутствие
Эксперты назвали дату окончания эпидемии коронавируса в России
Путин проведёт совещание по коронавирусу с главами регионов
Песков: Решение о продлении самоизоляции будет принято на основе динамики
Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории США
Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн режиме из-за пандемии коронавируса
Эксперты рассказали о бесполезности чеснока и имбиря перед коронавирусом
Мишустин: Людям нужны не громкие заявления, а прямая помощь
Лавров: Россия не видит попыток пересмотра отношений с Москвой со стороны руководства Еврокомиссии
Совфед выступит против того, чтобы лай собаки и сигнализацию ночью включили в КоАП