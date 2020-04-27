2020-04-27T15:02:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Таиланде, последние новости на 27 апреля 2020: из страны продолжают вывозить туристов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Таиланде на 27 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Из Таиланда накануне вернули еще одну группу туристовИз Таиланда накануне вернули еще одну группу туристов
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По состоянию на 27 апреля 2020 года в Таиланде зарегистрировано всего девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самое маленькое количество за последний месяц. Также зафиксирован один летальный исход – от коронавируса погибла 64-летняя гражданка Таиланда, сообщил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

- Скончавшаяся пациентка – гражданка Таиланда в возрасте 64 лет, страдавшая несколькими хроническими заболеваниями. В семье умершей пять человек заразились коронавирусной инфекцией, - сказал Висануйотхин во время брифинга.

Также он привел оперативные данные: общее количество заболевших с начала эпидемии в королевстве теперь составляет 2931 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции 52 человека, полностью выздоровевших – 2609 человека, в больницах остаются 270 человек.

Тяжелая ситуация наблюдается на острове Пхукет и Бангкоке. Также стало известно, что на днях власти страны рассмотрят вопрос о продлении ограничительных мер, действующих в стране до 30 апреля.

Туристов из Таиланда продолжают возвращать – накануне в аэропорт Самары прибыл рейс «Уральских авиалиний» с россиянами. Все они уйдут на 14-тидневный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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