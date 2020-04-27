Виктория Бессонова: Текущий состав правительства Забайкалья успел хорошо зарекомендовать себя

Уполномоченная по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае Виктория Бессонова отметила, что состав правительства необходимо утвердить для того, чтобы вице-премьеры продолжали слаженную работу на благо региона.

«Сегодняшняя ситуация требует максимальной концентрации усилий всех органов власти. Правительство – ключевой орган, который принимает решения, касающиеся судеб многих людей, не только предпринимателей, но и всех забайкальцев. Важно и принципиально утвердить состав правительства для того, чтобы команда Губернатора и дальше работала слаженно, ответственно и на результат», - сказала Виктория Бессонова.

Бизнес-защитник отметила, что текущий состав вице-премьеров уже успел зарекомендовать себя с положительной стороны.

«За время, в котором правительство работает в таком составе, заместители председателя правительства смогли продемонстрировать компетентность в тех вопросах, которые им доверил глава региона. Они смогли сформировать свои команды, которые будут отвечать за экономический, социальный, инвестиционный блоки, за нашу безопасность. Все ключевые сферы общественной жизни распределены таким образом и доверены тем людям, которые не только уже заслужили доверие, но и смогут его оправдать», - добавила она.

29 апреля в региональном парламенте состоится процедура согласования членов Правительства Забайкальского края.