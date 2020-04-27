2020-04-27T15:02:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Израиле, последние новости на 27 апреля 2020: спортсменам разрешили выходить на пробежку

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Израиле на 27 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным министерства здравоохранения Израиля, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заболевших по состоянию на 27 апреля 2020 года составляет 15466 человек. Из них 129 находятся в тяжелом состоянии, а 96 – на аппаратах ИВЛ. Также скончались 2 пациента, общее число жертв COVID-19 достигло 202 человек, выздоровевших же – 6796 человек.

ИЗРАИЛЬТЯНАМ РАЗРЕШАТ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ ВДАЛИ ОТ ДОМА

Как сообщает издание ISRAland, правительство Израиля собирается смягчить некоторые условия режима самоизоляции и разрешить горожанам отходить для занятий спортом и пробежки от дома более чем на 500 метров. Как сообщил секретарь правительства Цахи Браверман, снятие ограничения пройдет после Дня независимости – то есть с 08.00 30 апреля, а не с понедельника, как оглашалось ранее. На этом настоял глава министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов.

Также, по некоторым данным, уже на этой неделе в Израиле начнут работать тренажерные залы, правда, потренироваться там смогут только профессиональные спортсмены, для которых длительный перерыв может серьезно сказаться на их физической форме и состоянии. При этом спортсмены обязаны носить средства индивидуальной защиты и держаться друг от друга на расстоянии 1,5-2 метров. Остальным пока придется делать гимнастику дома или устраивать пробежки в парке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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