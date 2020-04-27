Коронавирус в Индии, последние новости на 27 апреля 2020: число зараженных превысило 27 тысяч человек

По последним данным портала coronavirusstat.ru, за минувшие сутки в Индии зарегистрировано 1694 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число инфицированных на 27 апреля 2020 года составляет 27977 человек. Количество умерших от COVID-19 достигло 884 человека, а выздоровевших – 6523 (+584 за минувшие сутки). Таким образом, заболеваемость в стране идет на спад, Индия занимает 15 место в мире по количеству активных случаев коронавируса и на 19 – по количеству смертей.

ИЗ ИНДИИ ЭВАКУИРУЮТ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

Тем временем, из Индии и Индонезии продолжают эвакуировать россиян, застрявших там из-за панэпидемии коронавируса и закрытых границ. Так накануне в Россию вернулись 64 жителя Новгородской области – на спецборте из Индонезии привезли 34 человека и еще 30 – из Индии.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, группа путешественников из Индии вернулась из штата Гоа вместе с 21 россиянами из других регионов. Всех их немедленно отправили на двухнедельный карантин, а жители других регионов будут находиться на карантине в обсерваторе, после чего смогут вернуться к себе домой.