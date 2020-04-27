Коронавирус в Казахстане, последние новости на 27 апреля 2020: пик заболеваемости еще не пройден

По последним данным оперативного штаба Госкомиссии в Казахстане по состоянию на 27 апреля 2020 года зарегистрировано 2791 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Новых смертей от осложнений вируса в стране за сутки не выявлено, общее число скончавшихся от COVID-19 достигло 25 человек. Еще 682 человека выздоровели и выписали домой.

«ПИК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ В СТРАНЕ ЕЩЕ НЕ ПРОЙДЕН»

Такие выводы сделал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, анонсируя новые изменения в карантинном режиме.

- Успокаиваться на достигнутых результатах нельзя. Ситуация по-прежнему крайне серьезная. Коронавирус продолжает атаковать весь мир. Число заболевших приближается к 3 миллионам человек, и эта цифра будет расти. Ожидается вторая волна пандемии. Пик заболеваемости в Казахстане окончательно не пройден. По-прежнему сохраняется угроза выхода ситуации из-под контроля, - передает слова Токаева издание tengrinews.kz.

Президент Казахстана очень обеспокоен, что в стране очень много заразившихся коронавирусом медиков, например, в Алматы среди врачей и младшего медперсонала очень много инфицированных. Поэтому сейчас власти стараются пересмотреть все возможные меры безопасности. Карантин в стране продлен до 11 мая, однако уже с 1 мая откроют рейсы между Нур-Султаном и Алматы.