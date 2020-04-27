Коронавирус в Германии, последние новости на 27 апреля 2020: скончался один из последних выживших узников Освенцима

По последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки в Германии зарегистрировано 1338 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число инфицированных в стране по состоянию на 27 апреля 2020 года составляет 157770 человек. Также за сутки скончались 157 человек, общее число умерших достигло 5976 человек. Зато число выздоровевших пациентов продолжает увеличиваться с каждым днем и уже достигло 114500, поэтому Германия по-прежнему уверенно занимает 1 место в мире по количеству вылечившихся.

ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИХ ВЫЖИВШИХ УЗНИКОВ ОСВЕНЦИМА УМЕР ОТ КОРОНАВИРУСА

Накануне, 26 апреля, в Германии от коронавируса скончался один из последних выживших узников Освенцима. Об этом сообщает издание DW, 95-летний Анри Кичка умер в доме престарелых в Брюсселе от пневмонии, вызванной COVID-19.

Как сообщил в своем блоге сын умершего Мишель Кичка, его отец много работал над тем, чтобы рассказать подрастающему поколению правду об ужасах Освенцима и фашистского режима.

- Микроскопический вирус добился того, в чем не преуспела целая нацистская армия. Мой отец выжил в «марш смерти». Но теперь завершился его марш жизни, - написал Мишель, добавив, что всего лишь 25 апреля разговаривал с отцом по телефону и не мог предположить, что это их последний разговор в жизни.