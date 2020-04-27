Коронавирус в Швеции, последние новости на 27 апреля 2020: отделение ЭКМО не справляется с наплывом пациентов

По последним данным портала coronavirusstat.ru, за минувшие сутки в Швеции зарегистрировано 463 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных в стране по состоянию на 27 апреля 2020 года составляет 18640 человек, из которых 399 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии. Число умерших от COVID-19 достигло 2194 человек, а выздоровевших – 1005 пациентов.

ПАЦИЕНТОВ ИЗ СТОКГОЛЬМА, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЭКМО, ПЕРЕВОДЯТ В ДРУГИЕ БОЛЬНИЦЫ

ЭКМО-центр при Каролинском университетском госпитале не справляется с наплывом пациентом с коронавирусом, поэтому пациентов из Стокгольма начали переводить в больницы в других городах. Как сообщает издание Dagen Nyheter, ЭКМО-центр был построен еще в марте при Каролинском госпитале – вместо запланированных трех аппаратов ЭКМО их количество увеличили до 6, но и этого оказалось недостаточно. В итоге двух пациентов из Стокгольма в тяжелом состоянии, которых уже не спасает аппарат ИВЛ, пришлось перевести в больницы за пределами округа – в Уппсалу и Линчепинг.

- Нас очень беспокоит, что наш центр рассчитан на жителей всей страны, а уже сейчас он занят только пациентами из Стокгольма, мест катастрофически не хватает, - заявил Ларс Фальк, представитель руководства ЭКМО-центра.