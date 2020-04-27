Коронавирус в Великобритании, последние новости на 27 апреля 2020: число вылечившихся увеличилось до 778 человек

По последним данным портала coronavirusstat.ru, за минувшие сутки в Великобритании зарегистрировано 4473 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных по состоянию на 27 апреля 2020 года в Великобритании увеличилось до 154037 человек, из которых 1559 находятся в тяжелом или критическом состоянии. Также за сутки в больницах умерли 413 человек, общее число жертв COVID-19 достигло 20795 человек. Выздоровели и отправились домой еще 4 человека – всего вылечились от опасного вируса 778 подданных Соединенного королевства.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ НАМЕРЕНЫ ОСЛАБИТЬ КАРАНТИННЫЕ УСЛОВИЯ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который недавно переболел коронавирусом и 27 апреля вновь приступил к своим обязанностям, намерен смягчить карантинные условия. Как сообщает издание Daily Telegraph, введенные ранее ограничения действуют до 7 мая, после чего правительство должно сообщить об их продлении или отмене. Издание, ссылаясь на собственные источники, заявляет, что Джонсон собирается значительно смягчить эти ограничения, если это не будет противоречить рекомендациям министерства здравоохранения.

- Говорить об отмене ограничений пока будет неправильно, нам нужно обсудить изменения в ранее введенных ограничениях, - заявил один из коллег Бориса Джонсона. В частности, на очередном заседании правительство обсудит возможность разрешить работы на улицах.