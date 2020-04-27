Ипотека для семей с детьми: первоначальный взнос могут снизить до 15%

До 20 мая правительство должно проработать вопрос о снижении первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми, которые покупают жилье с использованием материнского капитала. Такое поручение дал президент Владимир Путин — выполнив обещание, данное по время мартовской поездки в Ивановскую область. Тогда одна из женщин пожаловалась, что несмотря на льготные условия, воспользоваться ипотекой семьям с детьми сложно из-за высокого первоначального взноса.

Сейчас одно из условий льготной программы «Семейная ипотека» - по ней кредит могут получить семьи, где родился второй или последующий ребенок, - первоначальный взнос в 20%. Предположим очень характерную ситуацию, при которой у семьи с детьми существенных сбережений вообще нет, а в качестве первоначального взноса предполагается использовать сам материнский капитал — 616 617 рублей. «Потолок» стоимости жилья будет ограничен примерно 3 млн рублей. Если первоначальный взнос, как предлагает президент, будет снижен до 15%, «потолок» повышается примерно на миллион, до 4 млн. Во многих регионах на эту сумму вполне реально приобрести просторную трехкомнатную квартиру — оптимальный вариант для семьи с двумя детьми (и где, возможно, в перспективе родится третий).

Напомним, по программе «Семейная ипотека» максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области — 12 млн рублей. Ставка же по кредиту не должна превышать 6% (на Дальнем Востоке — 5%).

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу ДОМ.РФ в марте 2020 года, в 2020-2024 годах 3,6 млн семей планируют потратить материнский капитал именно на улучшение жилищных условий или погашение уже взятой ипотеки. Еще 3,5 млн семей теоретически могли его так использовать (жилье нужно), но пока не определились. Для этих миллионов важны любые изменения в условиях ипотеки, которые сделают ее более подъемной.

МЕЖДУ ТЕМ

Полный список льгот и отсрочек для россиян в связи с коронавирусом: ЖКХ, ипотека и другие кредиты

Проверьте — может быть, и вы имеете право облегчить свое финансовое бремя на время пандемии. Публикуем полный список льгот и отсрочек для россиян в связи с коронавирусом (подробности)